Denetimlerden kaçmaya çalıştı! Fazla yolcusu çıkınca trafikten men edildi

Esenyurt’ta koronavirüs önlemleri kapsamında trafikte yapılan denetimlerden kaçan bir otobüsün içinden 40 kişi çıktı. Kişi sınırının 28 olması gereken otobüs 15 gün trafikten men cezası alırken şoföre de idari para cezası uygulandı.

Esenyut'ta toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapıldı. Denetim sırasında bir otobüsün kaçtığı görüldü. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri içinde fazla yolcu olan halk otobüsünü durdurmaya çalıştı.

Halk otobüsü şoförü güzergahı dışında durduruldu. İçerisinde toplam 28 kişi olması gereken otobüsten 40 kişi çıktı. İçerisinde fazla yolcu bulunan halk otobüsü sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, halk otobüsü güzergahı dışında seyir ettiği için 15 gün trafikten men edildi.