Denis Onyango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Onyango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Onyango kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Onyango ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denis Onyango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Onyango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Onyango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Onyango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Onyango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Onyango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Onyango 15 Mayıs 1985 tarihinde Kampala şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uganda,Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Denis Masinde Onyango şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Onyango Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DS yapmaktadır. Denis Onyango, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Denis Onyango'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Onyango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Onyango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Denis Onyango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Onyango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Saint George SA

1 Temmuz 2006 yılında SuperSport Utd.

26 Temmuz 2010 yılında Black Aces

1 Temmuz 2011 yılında Sundowns

2 Ağustos 2013 yılında Bidvest Wits FC

30 Haziran 2014 yılında Sundowns

Denis Onyango kimdir

Denis Onyango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Onyango şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sharing, Nsambya, SC Villa

Denis Onyango Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uganda takımında 18 numaralı formasıyla 18 Haziran 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 82 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Denis Onyango nereli

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