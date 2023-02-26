Denis Polyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Polyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Polyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Polyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Polyakov 21 Şubat 1992 tarihinde Kaliningrad şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Поляков Денис Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Polyakov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Polyakov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JK Trans Narva futbol takımında oynamaktadır. JK Trans Narva takımına 8 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Denis Polyakov'nin JK Trans Narva ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Polyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Polyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Polyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Polyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Volga NN II

1 Ocak 2011 yılında Orenburg-2

28 Ağustos 2011 yılında Karelia

1 Ocak 2013 yılında Cezalı

27 Şubat 2014 yılında Pskov-747

8 Şubat 2017 yılında JK Trans Narva

Denis Polyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Polyakov şuan JK Trans Narva takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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