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Deniz Akkaya'dan Hadise için gündeme bomba gibi düşen iddia! Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf'tan hamile kaldı

Söylemez Olmaz programı yorumcusu Deniz Akkaya, şarkıcı Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi olan Rıza Sarraf'tan hamile kaldığını iddia etti.

Beyaz TV'de magazin gündeminin masaya yatırıldığı Bircan Bali'nin sunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programında manken Deniz Akkaya, Hadise'nin ilişkileri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski kocası  Rıza Sarraf ile yaşadığı ilişkide hamile kaldığını iddia eden Deniz Akkaya şunları söyledi:

"Hadise, kusura bakma bu konuda katılmıyorum. Kimsenin verecek bir cevabı yok. Benim senelerce yan yana masada birlikte oturduğum, biz dostuz, yol arkadaşıyız dediğin kişinin kocasıyla (Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'ı kast ederek) benim ismim bir skandala karışsın, ben öyle beni kıskanıyorlar falan. Bunu kimse yemiyor. Senin verecek cevabın olmadığı için vermiyorsun. Böyle bir şey yok. 

Başka bir yayında da söylemiştim. Benim kulağıma, bu bir iddiadır.  O Amerika'daki ilişkinin en son bu bir iddia,  hamile kaldığın için bittiği iddia edildi. Olayın bir sonraki stepini paylaşmak istemiyorum. Bunları zaten bildiği için Ebru Gündeş bu bilgileri evet el altından verdi diye konuşuluyor. Böyle bir şey yok, son olarak sen bir adamla evlenecektin. Çok ciddi bir ilişki yaşıyordun, bana bu normal gelmiyor. Daha 2 hafta sonra geçti başkasıyla el elesin. Çok aşıksın seviyorsun. Bu çok acayip. "

Deniz Akkaya'dan Hadise için gündeme bomba gibi düşen iddia! Ebru Gündeş'in eski kocasın Rıza Sarraf'tan hamile kaldı Deniz Akkaya'dan Hadise için gündeme bomba gibi düşen iddia! Ebru Gündeş'in eski kocasın Rıza Sarraf'tan hamile kaldı Deniz Akkaya'dan Hadise için gündeme bomba gibi düşen iddia! Ebru Gündeş'in eski kocasın Rıza Sarraf'tan hamile kaldı

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