Deniz Baykal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

Doğum tarihi : 20.Temmuz.1938

Deniz Baykal kaç yaşında : 81

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Siyasetçi

Deniz Baykal doğum yeri : Antalya

DENİZ BAYKAL BİYOGRAFİSİ

1938 Antalya doğumlu, Türk avukat ve siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci kurucusu ve başkanıdır. CHP başkanı olarak 5 kez seçimlerde başbakan adayı olmuş ancak başbakanlık koltuğuna oturamamıştır. 37., 42. ve 52. hükümetlerde yer almış, Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştır. Deniz Baykal, 2010yılının mayıs ayında medya tarafından açıklanan ve kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli gizli kamera kayıtları ile ilgili haberlerin ardından, 10 Mayıs2010 tarihinden istifa ederek CHP’deki görevinden ayrıldı.

Kafkasya göçmeni Hüseyin Hilmi Bey ile Mısır göçmeni(aslen Giritli olduğu iddia edilir) Feride Hanım'ın oğlu olan Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938 tarihinde Antalya'da doğdu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra iki yıl ABD' de kaldı ve Colombia ile Berkeleyüniversitelerinde çalışmalarını sürdürdü.

Siyasetle 1960'lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılmakla tanışan Baykal, 1973 Ekim'inde yapılan Genel Seçimlerde CHP'den Antalya Milletvekili seçildi.

1974 yılında kurulan I. Ecevit hükümeti'nde Maliye Bakanlığı, 1978'de III. Ecevit hükümeti'nde ise [Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlerini üstlendi. Baykal bu dönemde parti meclisi ve merkez yürütme kurulu, genel sekreter yardımcılığı görevlerinde bulundu. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra bir süre Ankara’da Ordu Dil Okulu'nda gözetim altında tutuldu.

1982 Anayasası’nın 5 yıl süreyle siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı. 1983 yılında siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra "yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü " gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP'li ve AP'li politikacıyla birlikte Çanakkale Zincirbozan Askeri Tesisleri'nde 2. kez gözetim altına alındı.

Eylül 1987'deki genel seçimlerde SHP' den Antalya Milletvekili seçildi SHP' de önce grup başkanvekilliği ardında da genel sekreterlik görevlerinde bulunan Baykal, Haziran 1988 de göreve başladığı genel sekreterlikten 10 Eylül 1990' da istifa etti. Deniz Baykal Antalya Milletvekili olarak Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlementolararası Komitesi eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi üyeliğine seçildi. TBMM Dışişleri Komisyon üyeliğinde bulundu.

Temmuz 1992'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkanla 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP Kurultayında Genel Başkanlık’a seçildi. Atatürk ve İnönü'nden sonra Baykal da tıpkı onlar gibi 54 yaşında genel başkan oldu. 18 Şubat 1995 günü SHP ve CHP'nin "Bütünleşme Kurultayı'"nda aday olmayarak genel başkanlıktan ayrıldı. 9 Eylül 1995 tarihinde birleşmeden sonra yapılan CHP Olağan Kurultayında genel başkanlığa seçildi. 30 Ekim 1995Tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üslendi. Deniz Baykal, bir tek şartla kerhen bu koalisyonu kurdu, o da hemen erken seçim olması idi. 24 Aralık 1995'te yapılan erken seçimle 19. Dönem Meclisi seçime götürüldü, bu CHP'nin ilk kurultayı olan Sivas Kongresi'nin 76. Yılında, Deniz Baykal 57 yaşında iken oldu.

24 Aralık 1995 milletvekili genel seçimlerinde yeniden Antalya Milletvekili oldu. Seçimleri takiben 53.Hükümetin kurulmasıyla Dışişleri Bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinden ayrıldı. 23 Mayıs 1998 Tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 27.Olağan Kurultayında genel başkanlığa 3. kez seçildi. 18 Nisan1999 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Deniz Baykal ilk kez seçim sonuçlarıyla parlemento dışında kaldılar. 22 Nisan 1999 Tarihinde alınan seçim sonuçları nedeniyle istifa eden Baykal, 30 Eylül 2000 tarihinde Ankara'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi 11. Olağanüstü Kurultayında yeniden seçilerek üçüncü kez CHP Genel Başkanı oldu.

22 Temmuz 2007 seçimlerine de CHP başkanı ve başbakan adayı olarak giren Deniz Baykal, bir kez daha umduğu sonuca ulaşamadı. Resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olduğu 22 Temmuz akşamı açıklama yapmaktan çekinen Baykal, Cem Uzan ile birlikte açıklama yapmayan ikinci parti lideriydi. 24 Temmuz'da kameraların karşısına geçen CHP lideri şunları söyledi;

CHP tabanında böyle bir değerlendirme olduğuna dair benim bir gözlemim yok. CHP’li bile olmayan bir arayışı biliyoruz. Bu sırada medyamız bir heyecan ihtiyacı içinde bu olayları bir malzeme olarak kullanma eğilimi içindedir ama CHP’nin tabanı, örgütü, kadroları, partinin verdiği siyasi mücadeleyi, partinin seçimde yaptığı çalışmaları çok iyi biliyorum, ben.

Bu konuda, herhangi bir dikkate alınmayı gerekli kılacak bir durum sözkonusu değildir. Medyamızın heyecan yaratma, heyecan değerlendirme arayışına elbette malzeme bulması mümkündür ama bizi siyasi bakımdan ilgilendiren, etkileyen bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Deniz Baykal'ın 24 Temmuz 2007 konuşmasının tam metni için: 24 Temmuz 2007 Deniz Baykal Konuşması

Deniz Baykal, 2010 Mart ayında medyada kendisine yer bulan ve de CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ile kendisine ait olduğu idda edilen gizli kamera kaydı seks kasetleri ile ilgili iddaların sonucunda, 10 Mayıs 2010 tarihinde, CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa etti. Kasetlerde bulunan görüntüler hakkında basın açıklaması yapan Baykal, görüntülerin gerçek olmadığını söyleyerek bu durumu bir komplo olarak nitelendirdi. Baykal’ın yerine, yapılacak olan genel kurul seçimlerine kadar CHP Genel Başkanlığı görevine vekaleten Cevdet Selvi getirildi.

Deniz Baykal, 1963 yılında Olcay Baykal ile evlendi. Aslı Baykal (d.1965) adında bir kızı, Ataç Baykal adında bir oğlu vardır.

2011 ve 2015 genel seçimlerinde CHP'den Antalya milletvekili seçildi.

16 Ekim 2017 tarihinde acilen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni SinaHastanesi'ne kaldırılan Baykal'a üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu ve ayrıca bir damarında tıkanıklık tespit edildi, boynundan anjiyo yapıldı.

Deniz Baykal, İbni Sina Hastanesi’nde 51 gün tedavi gördükten sonra 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya’ya götürüldü. 20 Mart 2018 tarihinde Türkiye'ye döndü. Deniz Baykal'ın tedavisi GATA'da devam edecek.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde CHP'nin Antalya milletvekili olarak seçildi.