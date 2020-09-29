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  3. Deniz Çakır'dan Ece Üner'e tepki: "Bu nasıl üslup!"

Deniz Çakır'dan Ece Üner'e tepki: "Bu nasıl üslup!"

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner'e, Ermeni asıllı ABD’li reality Show yıldızı Kim Kardashian’ın Azerbaycan ve Türkiye hakkındaki sözlerine verdiği cevabın ardından oyuncu Deniz Çakır'dan tepki geldi. Çakır: " Bu nasıl avam bir üslup" diyerek sert çıktı.

Deniz Çakır'dan Ece Üner'e tepki: "Bu nasıl üslup!"

Oyuncu Deniz Çakır, Ermenistan’a destek veren Kim Kardashian için ‘Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu ve hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var’ diyen ,Ana haber sunucusu Ece Üner’e tepki gösterdi.

Sosyal medyada gündem olan Ece Üner'in Ermeni asıllı ABD’li reality Show yıldızı Kim Kardashian'a söylediği sözlerin ardından bir çok kesimden destek alırken bazı ünlü isimlerden de tepki aldı.

"NASIL AVAM VE YAKIŞIKSIZ BİR ÜSLUP"

Deniz Çakır ve Göksen Ateş , ünlü spikerin üslubunun yanlış olduğunu bu paylaşımlar ile dile getirdiler.

Deniz Çakır'dan Ece Üner'e tepki: Bu nasıl üslup

Deniz Çakır, “Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur. Bu üslupla ana haber sunuyor, pes yahu!” sözleriyle isyan etti.

Deniz Çakır'dan Ece Üner'e tepki: Bu nasıl üslup

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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