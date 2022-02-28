Rol aldığı yapımlarda başarılı performansıyla adından söz ettiren 39 yaşındaki başarılı oyuncu Deniz Çakır, geçtiğimiz günlerde gizemli bir erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. Gizemli isim, Çakır'ın sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Biz de bunun üzerine haberimizde Deniz Çakır'ın sevgilisi kim? Bilgehan Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

DENİZ ÇAKIR'IN SEVGİLİSİ KİM? BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Çakır geçen cumartesi tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı kamerasına yeni erkek arkadaşıyla takılmış ve muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi Deniz hanım” sorusuna “Ne istiyorsan onu deyin” cevabını vermişti.

Deniz Çakır’ın sevgilisinin adının da Bilgehan Baykal olduğu öğrenildi. Bilgehan Baykal, 1975 doğumlu, 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe hem yerel hem çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapıyor. Baykal aynı zamanda Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyesi.