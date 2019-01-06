Deniz Erten Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ ERTEN KİMDİR?

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Deniz Erten kaç yaşında : -

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Meslek : Avukat, Besteci, Söz Yazarı

Deniz Erten doğum yeri : İstanbul

DENİZ ERTEN BİYOGRAFİSİ

Deniz Erten eski bir basketbol ve tenis oyuncusudur. Aynı zamanda yurtdışında hukuk eğitimi almıştır. Şimdi ise hem avukatlık hem bestecilik yapıyor.

Deniz Erten, İstanbul’da doğmuştur. Erten, son yılların en popüler şarkıları 'Aşk Kaç Beden Giyer', 'Rota', 'Seyyah', 'Melek', 'Aşkistan'ın söz yazarı ve bestecisidir.

Eski bicusudur. Yurtdışında ABD'de hukuk eğitimi almıştır. Uluslararası Bankacılık ve Finans hukuku mastırı yapmıştır. Yurtdışında yaşadığı süre içersinde İngilizce söz ve besteler yaptı.

Avukatlık yapmakta olup çok sayıda ünlü sanatçıya besteler yapmıştır. Beste çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca tiyatro eğitimi de var, oyunlar yazıyor, resim de yapıyor. Bir tatil beldesinde Tarkan'la tanıştıktan sonra müzik işine başlamış.

Kitapları :

2015 - İşaret

2016 - İşaret 1

2016 - İşaret 2

Şarkıları:

2007 - Gökhan Özen – Ağlamak Sırayla Söz: Deniz Erten

2007 - Gökhan Özen – İnkar Etme Söz: Deniz Erten

2007 - Gökhan Özen – Seni Özledim Söz: Deniz Erten

2008 - Gökhan Özen – Yüzyılın Aptalı Söz: Deniz Erten

2008 - Hadise Açıkgöz – Aşkkolik Söz: Deniz Erten

2008 - Nedim Zeper – Hiçbir Aşk Gerçek Değil Söz: Deniz Erten

2009 - Petek Dinçöz – Tırlattım Söz: Deniz Erten

2010 - Emel Yalçın – Zümrüt-ü Anka Söz: Deniz Erten

2011 - Kendi – Aptal Söz: Deniz Erten

2011 - Hadise Açıkgöz – Aşk Kaç Beden Giyer? Söz & Müzik: Deniz Erten

2011 - Hadise Açıkgöz – Harakiri Söz: Deniz Erten

2011 - Hadise – Melek Söz:Deniz Erten

2011 - Murat Boz – Geri Dönüş Olsa Söz: Deniz Erten

2011 - Kendi – Voltaj Söz: Deniz Erten

2011 - Var Olmak Haktır Seni Hala Seviyorum Söz & Müzik: Deniz Erten

2011 - Özgür Yedievli – Rüya Söz: Deniz Erten

2011 - Meyra – Fotokopi Söz: Deniz Erten

2011 - Ozan Doğulu ft. Atiye – Aşkistan Söz: Deniz Erten

2011 - Bengü – Veda Söz: Deniz Erten

2011 - Sibel Can – Seyyah Söz: Deniz Erten

2011 - Volga Tamöz & Murat Dalkılıç & Hepsi – Şık Şık Söz: Deniz Erten

2011 - Teoman – Bak Hayatına Söz: Deniz Erten

2011 - Gülçin – Ara Ara Söz & Müzik: Deniz Erten

2012 - Seda Önder – Şaheser Söz: Deniz Erten

2012 - Seda Önder – Kalp Vedası Söz: Deniz Erten

2012 - Mustafa Sandal – Kum Söz: Deniz Erten

2012 - Hadise Açıkgöz – Biz Burdayız Söz & Müzik: Deniz Erten

2012 - Hadise ft. Kaan (FirstClass) – Biz Burdayız Remix Söz & Müzik: Deniz Erten

2012 - Ece Seçkin – Bu Ne Yaa Söz & Müzik: Deniz Erten

2012 - Ece Seçkin – Büyüyünce Söz & Müzik: Deniz Erten

2012 - Erdem Kınay ft. Aynur Aydın – İşporta Söz: Deniz Erten

2012 - Erdem Kınay ft. Merve Özbey – Duman Söz: Deniz Erten

2012 - Erdem Kınay ft. Demet Akalın – Rota Söz: Deniz Erten

2012 - Erdem Kınay ft. Serdar Ortaç – Yorum Yok Söz: Deniz Erten

2012 - Erdem Kınay ft. Fatoş Dündar – Aşk Kızı Söz: Deniz Erten

2012 - Erdem Kınay ft. Ege Çubukçu – Kanat Söz: Deniz Erten

2012 - Erdem Kınay ft. Ebu – Zamanla Söz: Deniz Erten

2012 - Demet Akalın – Ah Sevgilim Söz: Deniz Erten

2012 - Aydan Kaya – Prototip Söz& Müzik: Deniz Erten

2013 - Burcu Güneş – Gül Kokusu Söz & Müzik: Deniz Erten

2013 - Murat Boz – Vazgeçmem Söz: Deniz Erten

2013 - Proje 2 – Erdem Kınay

2013 - Alkışlar – Erdem Kınay feat. Sibel Can

2013 - Yalnız Ordusu – Erdem Kınay feat. Demet Akalın

2013 - İlk Anda – Erdem Kınay feat. Murat Boz

2013 - Kolay Gelsin – Erdem Kınay feat. Bengü

2013 - Helal Ettim – Erdem Kınay feat. Merve Özbey

2013 - Sınır – Erdem Kınay feat. Aynur Aydın

2013 - Can Altuglu – Bana Oynama

2014 - Ece Seçkin – Şok Oldum

2014 - Bengü – Feveran