Deniz Erten Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
Deniz Erten Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Deniz Erten hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
DENİZ ERTEN KİMDİR?
Doğum tarihi : -
Deniz Erten kaç yaşında : -
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Meslek : Avukat, Besteci, Söz Yazarı
Deniz Erten doğum yeri : İstanbul
DENİZ ERTEN BİYOGRAFİSİ
Deniz Erten eski bir basketbol ve tenis oyuncusudur. Aynı zamanda yurtdışında hukuk eğitimi almıştır. Şimdi ise hem avukatlık hem bestecilik yapıyor.
Deniz Erten, İstanbul’da doğmuştur. Erten, son yılların en popüler şarkıları 'Aşk Kaç Beden Giyer', 'Rota', 'Seyyah', 'Melek', 'Aşkistan'ın söz yazarı ve bestecisidir.
Eski bicusudur. Yurtdışında ABD'de hukuk eğitimi almıştır. Uluslararası Bankacılık ve Finans hukuku mastırı yapmıştır. Yurtdışında yaşadığı süre içersinde İngilizce söz ve besteler yaptı.
Avukatlık yapmakta olup çok sayıda ünlü sanatçıya besteler yapmıştır. Beste çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca tiyatro eğitimi de var, oyunlar yazıyor, resim de yapıyor. Bir tatil beldesinde Tarkan'la tanıştıktan sonra müzik işine başlamış.
Kitapları :
2015 - İşaret
2016 - İşaret 1
2016 - İşaret 2
Şarkıları:
2007 - Gökhan Özen – Ağlamak Sırayla Söz: Deniz Erten
2007 - Gökhan Özen – İnkar Etme Söz: Deniz Erten
2007 - Gökhan Özen – Seni Özledim Söz: Deniz Erten
2008 - Gökhan Özen – Yüzyılın Aptalı Söz: Deniz Erten
2008 - Hadise Açıkgöz – Aşkkolik Söz: Deniz Erten
2008 - Nedim Zeper – Hiçbir Aşk Gerçek Değil Söz: Deniz Erten
2009 - Petek Dinçöz – Tırlattım Söz: Deniz Erten
2010 - Emel Yalçın – Zümrüt-ü Anka Söz: Deniz Erten
2011 - Kendi – Aptal Söz: Deniz Erten
2011 - Hadise Açıkgöz – Aşk Kaç Beden Giyer? Söz & Müzik: Deniz Erten
2011 - Hadise Açıkgöz – Harakiri Söz: Deniz Erten
2011 - Hadise – Melek Söz:Deniz Erten
2011 - Murat Boz – Geri Dönüş Olsa Söz: Deniz Erten
2011 - Kendi – Voltaj Söz: Deniz Erten
2011 - Var Olmak Haktır Seni Hala Seviyorum Söz & Müzik: Deniz Erten
2011 - Özgür Yedievli – Rüya Söz: Deniz Erten
2011 - Meyra – Fotokopi Söz: Deniz Erten
2011 - Ozan Doğulu ft. Atiye – Aşkistan Söz: Deniz Erten
2011 - Bengü – Veda Söz: Deniz Erten
2011 - Sibel Can – Seyyah Söz: Deniz Erten
2011 - Volga Tamöz & Murat Dalkılıç & Hepsi – Şık Şık Söz: Deniz Erten
2011 - Teoman – Bak Hayatına Söz: Deniz Erten
2011 - Gülçin – Ara Ara Söz & Müzik: Deniz Erten
2012 - Seda Önder – Şaheser Söz: Deniz Erten
2012 - Seda Önder – Kalp Vedası Söz: Deniz Erten
2012 - Mustafa Sandal – Kum Söz: Deniz Erten
2012 - Hadise Açıkgöz – Biz Burdayız Söz & Müzik: Deniz Erten
2012 - Hadise ft. Kaan (FirstClass) – Biz Burdayız Remix Söz & Müzik: Deniz Erten
2012 - Ece Seçkin – Bu Ne Yaa Söz & Müzik: Deniz Erten
2012 - Ece Seçkin – Büyüyünce Söz & Müzik: Deniz Erten
2012 - Erdem Kınay ft. Aynur Aydın – İşporta Söz: Deniz Erten
2012 - Erdem Kınay ft. Merve Özbey – Duman Söz: Deniz Erten
2012 - Erdem Kınay ft. Demet Akalın – Rota Söz: Deniz Erten
2012 - Erdem Kınay ft. Serdar Ortaç – Yorum Yok Söz: Deniz Erten
2012 - Erdem Kınay ft. Fatoş Dündar – Aşk Kızı Söz: Deniz Erten
2012 - Erdem Kınay ft. Ege Çubukçu – Kanat Söz: Deniz Erten
2012 - Erdem Kınay ft. Ebu – Zamanla Söz: Deniz Erten
2012 - Demet Akalın – Ah Sevgilim Söz: Deniz Erten
2012 - Aydan Kaya – Prototip Söz& Müzik: Deniz Erten
2013 - Burcu Güneş – Gül Kokusu Söz & Müzik: Deniz Erten
2013 - Murat Boz – Vazgeçmem Söz: Deniz Erten
2013 - Proje 2 – Erdem Kınay
2013 - Alkışlar – Erdem Kınay feat. Sibel Can
2013 - Yalnız Ordusu – Erdem Kınay feat. Demet Akalın
2013 - İlk Anda – Erdem Kınay feat. Murat Boz
2013 - Kolay Gelsin – Erdem Kınay feat. Bengü
2013 - Helal Ettim – Erdem Kınay feat. Merve Özbey
2013 - Sınır – Erdem Kınay feat. Aynur Aydın
2013 - Can Altuglu – Bana Oynama
2014 - Ece Seçkin – Şok Oldum
2014 - Bengü – Feveran
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