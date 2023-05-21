Deniz kenarında buldukları yırtıcı doğan kuşunu bakımını yapıp besleyip tekrar doğaya saldılar

Kocaeli'de kafe çalışanları, bitkin yorgun ölmek üzere denizde buldukları doğan kuşunu ağ ile yakaladıktan sonra ısıtıp yedirip bakımını yaptıktan sonra tekrar doğaya saldılar.

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Deniz kenarında buldukları yırtıcı doğan kuşunu bakımını yapıp besleyip tekrar doğaya saldılar

Kocaeli'de kafe çalışanları, denizde buldukları doğan kuşunu ağ ile yakaladıktan sonra ısıtıp bonfile ile besledi. Kendine gelen yırtıcı kuş, yeniden doğaya salındı.

BONFİLE İLE BESLEDİLER

Seka Park'taki Marina Cafe işletmecileri ve çalışanlarının İzmit sahilinde denizde dikkatini çeken doğan, yaralı olduğu düşünülerek ağ ile yakalandı. Halsiz ve yorgun olduğu için uçamadığı gözlenen doğan, iş yerinin loca bölümüne alındı. Kuşu kendilerine zarar verme ihtimaline karşı kafese koyan çalışanlar, loca bölümünde ısıtıcıları açarak kurumasını sağladı. Kendine geldiği görülen doğana bonfile de yedirildi. Bir süre sonra kuşun hareketlerinde olumsuzluk olmadığını gören kafe çalışanları, hayvanı yeniden doğaya saldı.

Deniz kenarında buldukları yırtıcı doğan kuşunu bakımını yapıp besleyip tekrar doğaya saldılar

"UÇAMAZ HALDE YORGUN VE ISLANMIŞTI"

Doğanın yorgun ve halsiz olduğunu ifade eden Oğuzhan Sarıoğlu, "İşletme sahibimiz hareketli bir hayvan fark ediyor. Gidip yakından baktığımızda vahşi bir doğan olduğunu tahmin ediyoruz. Ağımızla hayvanı kurtardık. Yaralı, yorgun ve ıslanmıştı. O yüzden uçamıyordu. Kargalar ve martılar da etrafına üşüşmüştü. Tuttuk ve ağ ile çıkardık. Bu gibi durumlar için burada bulundurduğumuz büyük bir kafesimiz var. Onun içine alıp loca bölümlerimize koyduk. Isıtıcıları açtık, şal ile de biraz kuruttuk. Et yedirdik. Biraz kendine geldiğini hissettik. Buradan tekrar geri gönderdik. Tecrübeli bir arkadaşımız var burada. Güvercin besliyor. O, şal ile kendini koruyarak tuttu. Zaten epey yorgundu, halsizdi. Bir sorun olmadı. Kendine geldikten sonra iyi hissettiğini fark ettiğimizde kendi doğasına tekrar gönderdik" dedi.

KAYNAK: İHA

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