Deniz Oral Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ ORAL KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Ekim.1963

Deniz Oral kaç yaşında : 56

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Deniz Oral doğum yeri : Mersin

DENİZ ORAL BİYOGRAFİSİ

Deniz Oral, 14 Ekim 1963 tarihinde Mersin’de Beş çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğmuştur. Üç ağabeyi ve tiyatrocu bir de ablası vardı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin’de yaptı. Mersin Bölge Tiyatrosu’nda oynayan ablası, çocuk oyuncuya ihtiyaç duyulduğu bir gün Deniz Oral’ın elinden tutup onu tiyatroyla tanıştırdı. 10 yaşında iken “Almanya’dan Bir Yar Gelir Bizlere” ile sahneye ilk adımını attı. Uzun bir süre Mersin Bölge Tiyatrosu'nda amatör oyunculuğa devam etti.

Deniz Oral, gençliğinde 15 yıl boyunca profesyonel olarak futbol oynadı. 1985yılında Ankara'ya gittikten bir yıl sonra da TRT’de dublaj yapmaya başladı. Artık profesyonel tiyatro yaşamına da adım atmıştı böylelikle. Yedi yıl Ankara'da yaşadı. Daha sonra da 1992 yılında yeni bir tiyatro projesi için İstanbul'a gitti ve çeşitli tiyatrolarda oyun oynamaya başladı.

İstanbul’a yerleşmesiyle dizi ve filmlerde de rol almaya başladı. Zerda, Köprü, Papatyam, Doksanlar, Ayrılsak Da Beraberiz gibi çeşitli dizilerde rol aldı

Deniz Oral müziğe olan yeteneğini keşfetmesiyle “Kaçma Benden” adlı bir albüm de çıkardı.

Deniz Oral, sanat yönetmeni Hatice Cengiz ile evlidir. Doğu Berke Oral (d.2009) adında bir oğlu vardır.

nda başrollerinde Metin Akpınar ve Nilgün Kasapbaşoğlu’nun oynadığı “Papatyam” adlı dizide rol aldı.

2013 yılında senaryosunu Birol Güven’in hazırladığı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı “Doksanlar” dizisinde Nuri Tuncay karakterini canlandırırken, Ümit Erdim, Erkan Köse, Renan Bilek, Esra Dermancıoğlu, Pelin Öztekin, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Beste Bereket, Atılay Uluışık, Açelya Akkoyun, Sinem Yener Ekşioğlu, Gamze Gözalan, ile birlikte rol aldı.

Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en büyük bütçeli sinema filmlerinden biri olarak dikkat çeken, 25 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren “Ertuğrul 1890” adlı sinema filminin yapımcılığını Türkiye tarafında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Japonyatarafında ise Ertugrul Film Partners yapım ortağı grubu üstleniyor. Uygulayıcı yapımcılığını Japonya'da TOEI şirketi, Türkiye'de Böcek Yapım'ın gerçekleştirdiği filmde, Türk oyuncular, Kenan Ece, Alican Yücesoy, Uğur Polat, Mehmet Özgür, Tamer Levent, Melis Babadağ, Murat Serezli olurken, bu filmde Deniz Oral Turgut Özal rolünü canlandırdı.

2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri ve Veysel Diker'in yer aldığı “Hangimiz Sevmedik” adlı dizide İhsan Durulmaz karakterini canlandırdı.

Albümleri :

2010 - Kaçma Benden

Rol Aldığı Reklam Filmleri :

Altunsa Gold Ayçiçek Yağı

Beşler Makarna

Tecnoplas

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2011 - Her Yöne 90 Dakika

2010 - Herşeye Rağmen Merhaba

2007 - Karmakarışık

1992 - Tiyatrokare

1973 - Gemilerde Talim Var

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Saftirikler (Sinema Filmi)

2016 - Pamuk Prens (Kendisi) (Sinema Filmi)

2016 - Hangimiz Sevmedik (İhsan Durulmaz) (TV Dizisi)

2015 - Ertuğrul 1890 (Turgut Özal ) (Sinema Filmi)

2015 - Ayrılsak da Beraberiz (Dijital Binali ) (TV Dizisi)

2014 - Çarşı Pazar (Çaycı Mahmut) (Sinema Filmi)

2014 - Sebahat & Melahat (Sinema Filmi)

2013 - Evlilik Okulu (Sabri) (TV Dizisi)

2013 - Doksanlar (Nuri Tuncay) (TV Dizisi)

2013 - Seksenler 2. Sezon (Turgut Özal) (TV Dizisi)

2012 - Mevsim Çiçek Açtı (Sinema Filmi)

2012 - Karaoğlan (Sinema Filmi)

2010 - 72. Koğuş (Baş Gardiyan) (Sinema Filmi)

2009 - 2011 - Papatyam (Lütfü ) (TV Dizisi)

2009 - Güneşi Gördüm (Tansu) (Sinema Filmi)

2008 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Hüseyin) (TV Filmi)

2008 - Maskeli Beşler: Kıbrıs (Komiser) (Sinema Filmi)

2008 - Kız Takımı (İlyas) (TV Dizisi)

2008 - Kırmızı Işık (TV Dizisi)

2008 - Ateşten Koltuk (Seyfi) (TV Dizisi)

2007 - Ölümle Dans (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Beyaz Melek (Huzurevi Sakini) (Sinema Filmi)

2007 - Köprü 2. Sezon (Selim) (TV Dizisi)

2005 - Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (Komiser) (Sinema Filmi)

2005 - Kayıt Dışı (Fuat) (TV Dizisi)

2005 - Hababam Sınıfı 3,5 (Sumo) (Sinema Filmi)

2005 - Ahududu (TV Dizisi)

2004 - Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2002 - Yarım Elma (Gurbetçi) (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2001 - Yeditepe İstanbul (Doğan) (TV Dizisi)

2001 - Güz Gülleri (TV Dizisi)

2001 - Avcı (Raşit) (TV Dizisi)

1999 - Umut Yolcuları (TV Dizisi)

1999 - Kurt Kapanı (Gazeteci Ali) (TV Dizisi)

1999 - Aile Bağları (TV Dizisi)

1998 - Şafak Vakti (TV Dizisi)

1998 - Kanal Yumuşak G (Rüstem) (Sinema Filmi)

1998 - Hesabım Bitmedi (TV Dizisi)

1998 - Herşey Çok Güzel Olacak (Akvaryumcu Cemil) (Sinema Filmi)

1998 - Gülün Bittiği Yer (İşkenceci) (Sinema Filmi)

1997 - Ruhsar (TV Dizisi)

1997 - Beyaz Savaş (TV Filmi)

1996 - Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)

1995 - Bizim Ev (Burhan Başkan) (TV Dizisi)

1994 - Hangimiz Eşek (TV Dizisi)

1992 - Evde Tek Başına 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)