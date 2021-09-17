Deniz otobüsünde uyuyan kadın tacize uğradı!

Pazar günü gerçekleşen olayda İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya yolcu taşınan deniz otobüsünde üst katta yolculuk eden Yusuf Yıldırım, yanında oturan G.Ş.'yi uyuduğu sırada taciz etti. Yıldırım, G.Ş.'nin uyandığını görünce panikleyerek alt kata indi. G.Ş. tacize uğradığını söylediğinde deniz otobüsündekiler harekete geçerek Yıldırım'ı yakaladı ve özel güvenlik görevlilerine teslim etti.

ROTA DEĞİŞTİRİLDİ!



G.Ş.'nin şikayeti üzerine deniz otobüsünün rotası değiştirerek Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştı. Yusuf Yıldırım, Armutlu İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi. 'Çocuğa istismar' suçundan aranan Yıldırım, ifadesinin ardından 'cinsel istismar'dan Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yıldırım, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Polis ve savcılıkta ifade veren G.Ş., yanında oturan Yusuf Yıldırım'ın, kendisine elle temas ettiğini belirterek, "Bunun istem dışı olduğunu düşündüm daha sonra uyurken elini pantolonumun içine sokmamaya çalıştığını fark ettim. Korktum, panik yaptım. Başına gelecekleri anlayınca yanımdan kalktı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

TACİZ KAMERAYA YANSIDI!



Öte yandan deniz otobüsünde hareketlilik, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde tacize uğrayan G.Ş.'nin ayağa kalktığı, Yusuf Yıldırım'ın hızlıca merdivenlerden indiği ve bazı yolcuların merdivenden inen Yıldırım'ı ensesinden tutarak durdurduğu anlar kaydedildi.