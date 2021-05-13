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Deniz salyaları hakkındaki korkutan gerçek ortaya çıktı: Balıkların ölmesine neden oluyor

Marmara Denizinde son günlerde görülen deniz salyaları hakkında konuşan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu salyaların balıkların ölmesine neden olduğunu ifade etti.

Deniz salyaları hakkındaki korkutan gerçek ortaya çıktı: Balıkların ölmesine neden oluyor

Sarı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müsilajın ortaya çıkmasında denizin yeterli düzeyde soğuyamaması, azot ve fosfor yoğunluğunun çok yüksek olması ve denizin dibiyle yüzeyi arasında karışımların azlığının etkili olduğunu anlattı.

Deniz salyaları hakkındaki korkutan gerçek ortaya çıktı: Balıkların ölmesine neden oluyor

Yüzeyde birkaç gün öncesine nazaran daha az görülse de denizin içinde müsilaj tehdidinin devam ettiğini vurgulayan Sarı, deniz salyasının kümeleşip ağırlaşarak dibe çöktüğünü aktardı.

Deniz salyaları hakkındaki korkutan gerçek ortaya çıktı: Balıkların ölmesine neden oluyor

Denizin dibindeki oksijenin tükenmesiyle bu bölgelerde yaşayan organizmaların çoğunluğunun öldüğünü bildiren Sarı, "Kıyıya gelen müsilaj alt kısımda oksijenin bitmesine neden oluyor ve canlı organizmaların ölümlerine neden oluyor. Son 5 gündür liman, balıkçı barınağı gibi alanlarda sıkışıp kalmış olan müsilajın altında balık ölümleri görülüyor. Gümüş balığı sürüler halinde buralarda dolaşıyor ama müsilajın etkisiyle bir kısmı ölmeye başladı." diye konuştu.

Deniz salyaları hakkındaki korkutan gerçek ortaya çıktı: Balıkların ölmesine neden oluyor

Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nin azot ve fosfor yükünün azaltılması için harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Deniz salyaları hakkındaki korkutan gerçek ortaya çıktı: Balıkların ölmesine neden oluyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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