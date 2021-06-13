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  3. Deniz salyasında yeni gelişme: İçinde mikroalglerin florası tespit edildi! Kozmetik jel ve kremlerde kullanılabilir!

Deniz salyasında yeni gelişme: İçinde mikroalglerin florası tespit edildi! Kozmetik jel ve kremlerde kullanılabilir!

Prof. Dr. Köksal Pabuçcu tarafından yapılan açıklamada, müsaliajın temel kaynağı olan mikroalglerin florasının tespit edildiği belirtildi. Mikroalglerin faydalı mikroorganizmalar olduğunu belirten Pabuçcu, müsilajdan kozmetik jel, ya da krem elde etmeyi planladıklarını ifade etti.

Deniz salyasında yeni gelişme: İçinde mikroalglerin florası tespit edildi! Kozmetik jel ve kremlerde kullanılabilir!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Köksal Pabuçcu, inceledikleri müsilajın (deniz salyası) temel kaynağı olan mikroalglerin florasının tespit edildiğini ifade etti.

'ÇOK FAYDALI ORGANİZMALAR'

Pabuçcu, fakülte binasında düzenlenen basın toplantısında, mikroalglerin aslında çok faydalı organizmalar olduğunu söyledi.

Deniz salyasında yeni gelişme: İçinde mikroalglerin florası tespit edildi! Kozmetik jel ve kremlerde kullanılabilir!

Mikroalglerin atmosferik oksijene yüzde 60 oranında katkıda bulunduğunu anlatan Pabuçcu, "Bunlar olumsuz şartları gördüğü zaman kistik bir yapıya dönüşüyorlar. Önce çok fazla çoğalıyorlar, bloom yapıyorlar ve daha sonra da müsilaj üretiyorlar. İlk etapta yaptığımız çalışma ile müsilaj içindeki organizmaların tespitini yaptık. Hangi tür mikroalgler var, bunu tespit ettik. Bunlardan farmasötik özellikte olanları ve müsilajın kendisini değerlendirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Deniz salyasında yeni gelişme: İçinde mikroalglerin florası tespit edildi! Kozmetik jel ve kremlerde kullanılabilir!

OKSİJENLİ ÇÖZÜM İŞE YARADI

Laboratuvarda oluşturdukları cam akvaryum içerisinde müsilajı oksijenize ederek sorunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini aktaran Pabuçcu şunları kaydetti:

Deniz salyasında yeni gelişme: İçinde mikroalglerin florası tespit edildi! Kozmetik jel ve kremlerde kullanılabilir!

"Suya onda biri oranında deniz salyası koyduk ve oksijenize ettik. Yaklaşık 2 saat içerisinde deniz salyasının homojenize olduğunu ve parçalandığını gözlemledik. Parçalanmadan yaklaşık 2 saat sonra da kist halindeki adeta ölü pozisyonundaki alglerin reaktive olduklarını ve hareketlendiklerini gözlemledik. Bunlar tekrar ışıkta fotosenteze başladılar ve eski olumlu pozisyonlarını aldılar."

Deniz salyasında yeni gelişme: İçinde mikroalglerin florası tespit edildi! Kozmetik jel ve kremlerde kullanılabilir!

KOZMETİK JEL VE KREM ÇALIŞMALARI

Pabuçcu, müsilajdan kozmetik jel, ya da krem elde etmeyi planladıklarını ve çalışma başlattıklarını da söyledi. Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Akın Levent de katıldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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