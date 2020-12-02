Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı!

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a konuk olan Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendirmiş ve şarkıyı söylerken detone olmuştu.

Bu olayın ardından bir çok kişi tarafından eleştirilen Deniz Seki'te en ağır söz ise şarkıcı Çağla'dan geldi.

Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş ve ikili, sosyal medya üzerinden tartışma yaşamıştı.



Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın 'Çağla'yı programına davet etmesi üzerine küplere bindi ve Akalın'ı takipten çıkardı.

Yaşananlardan birkaç hafta sonra Deniz Seki, menajeri Taylan Güçeli'yi kaybedince duygusal bir yazı ile Akalın'a zeytin dalı uzattı.

KÜSLÜK, DARGINLIK HEPSİ HİKAYE

"İki gün önce çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Küslükler, dargınlıklar hepsi hikaye. Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın. Yeni şarkının yolu açık olsun" diyerek Akalın'ın yeni parçasını takipçileriyle paylaştı.

Demet Akalın ise "Deniz benim için kıymetli. Fazla alınganlık yaptı ancak bizim dostluğumuz ölene dek bakidir. Unuttuk gitti" dedi.