Deniz Undav için Milli harekat! Yetkililer Belçika'ya gidecek!

A Milli takımda Türk asıllı olan genç futbolcuları takıma kazandırmak için çalışmalar sürüyor. Alman teknik adam Stefan Kuntz'un bu konu üzerinde özellikle durduğu belirtilirken son gündeme gelen isim ise Deniz Undav oldu. Genç futbolcu için ekibine talimat verdiği öğrenilen Stefan Kuntz'un bu işin kısa süre içerisinde bitirilmesini istediği öğrenildi. Dundav için Belçika'ya hareket edilecek.

STEFAN KUNTZ'UN GÖZDESİ

Milli takımda ciddi bir santrafor sorunu olduğu bilinirken, teknik direktör Stefan Kuntz bu problemi Türk asıllı genç futbolcuları takıma kazandırarak çözmeyi planlıyor. Bu kapsamda Belçika Ligi ekiplerinden Union SG forması giyen Deniz Undav'ı gündemine alan Milli takım yetkililerinin oyuncuyu ikna etmek için Belçika'ya çıkartma yapacağı öğrenildi. Özellikle Stefan Kuntz tarafından oldukça istenildiği öğrenilen genç futbolcunun kararı merakla bekleniyor.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Union SG takımında top koşturan futbolcu bu sezon gösterdiği performansla adeta alev alev yanıyor. 25 yaşındaki futbolcu takımıyla çıktığı 25 maçta 19 gol atarken 10'da asist yaparak önemli bir istatistiğe imza attı. Gösterdiği başarılı performansın ardından birçok kulüp tarafından teklif aldığı öğrenilen futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.