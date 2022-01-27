A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un takıma kazandırılması yönünde talimat verdiği Deniz Undav birçok sporseverin dikkatini çekti.

Bu kapsamda internet arama motorlarında Deniz Undav kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Deniz Undav hangi takımda, hangi mevkiide oynuyor? Şeklinde sorular araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

DENİZ UNDAV KİMDİR, ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Achim kentinde dünyaya gelen Deniz Undav, futbol kariyerine TSV Achim altyapısında oynayarak başladı. Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgisi olduğu bilinen 25 yaşındaki futbolcu Almanya'da birçok takımda forma giydi ve gösterdiği performansla kalitesini ispatladı. 1.78 boyunda olan yıldız futbolcu aslen Türk'tür ve istediği taktirde A Milli futbol takımımızda forma giyme hakkına sahiptir.

DENİZ UNDAV HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİDE OYNUYOR?

TSV Achim altyapısının ardından Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse takımlarında forma giyen Undav, 2020-2021 sezonunun başında ise Belçika Pro League'de mücadele eden Union SG'ye transfer oldu. Burada başarılı bir performans göstererek adından söz ettiren Undav, bu sezon çıktığı 25 maçta 19 gol ve 10 asistlik bir istatistik sergiledi ve beğeni topladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.