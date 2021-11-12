Deniz Zeyrek'ten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a nikah tarifesi tepkisi: Siz kimsiniz ki? İnsanların medeni durumlarına da mı karışacaksınız ?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin nikah ücretlerinde değişikliğe gitmesine ilişkin olarak, " Değişik bir karar veriyoruz. Şimdi taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, iki tarafında da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde ise nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira" ifadelerini kullandı.

"ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİ İSTİYORUZ"

"Yabancıların Bolu' da evlenip, kente yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz." diyen Tanju Özcan," Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz. Mecliste de oy birliğiyle geçeceğini düşünüyorum. Muhalefet meclis üyelerinden bir tanesi bile buna hangi gerekçeyle itiraz edecek merak ediyorum. İtiraz edene de 'kardeşim ikinci evlilik peşinde misin? Üçüncü evlilik peşinde misin? sorusunu sorarım" diye konuşmuştu.

"TANJU BEY, MARJİNAL ŞEYLERİYLE POPÜLER OLMA ÇABASI İÇİNE GİRMİŞ VE BENCE YANLIŞ YAPIYOR"

Söz konusu açıklamalar, Habertürk TV'de Ebru Baki'nin sunumuyla ekrana gelen Para Gündem programında değerlendirildi. Programa konuk olan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Tanju Özcan'ın aldığı kararı," Absürt bir şey yani. Bu göçmen düşmanlığı." tanımlayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümetin Suriye politikasını eleştirebilirsiniz. Allah kimseyi yurdundan etmesin. Böyle bir şeyi neden malzeme yapıyorsunuz? İnsanların en doğal hakkıdır ayrılmak, evlenmek. Toplumu mu dizayn ediyorsunuz? Bence Tanju Bey, marjinal şeyleriyle popüler olma çabası içine girmiş ve bence yanlış yapıyor. Memlekette göçmen sorunu var. Göçmen düşmanlığı insani boyutu ne alaka? Benim şehrimizde evlenemezler, çocuk yapamazlar. Siz kimsiniz ki? İnsanların medeni durumlarına da mı karışacaksınız yani? Size ne? Üçüncü, kez evlenir? Sizin işiniz bu mu? "

"İNSAN SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA İNSANCA MUAMELE ETMEK ZORUNDASINIZ"

Deniz Zeyrek şunları kaydetti:

"Adam yurdundan ayrılmak zorunda kalmış. Gelmiş, buralara yerleşmiş. Yani Allah kimseyi yurdundan etmesin. Bizim dedelerimiz de kaçıp Türkiye'ye sığınmışlar. Burayı yurt tutmuşlar, bu ülkenin yarısı göçmen. Dış politikasını, eleştirirsiniz, hükümetin göçmen politikasını yerden yere vurursunuz ama insan söz konusu olduğunda insanca muamele etmek zorundasınız. Bu tür şeyler biraz insanlık dışı. İnşallah başkan bu tür çılgınlıklarından, marjinal, popülizm hareketlerinden vazgeçer. "