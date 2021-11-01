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  3. Denizbank mobil uygulaması çöktü mü, hacklendi mi 1 Kasım 2021? Denizbank erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021 son dakika?

Denizbank mobil uygulaması çöktü mü, hacklendi mi 1 Kasım 2021? Denizbank erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021 son dakika?

Denizbank müşterileri 1 Kasım 2021 tarihinde bankanın mobil uygulamasına erişemediklerini bildirdi. Bunun ardından "Denizbank mobil uygulaması çöktü mü, hacklendi mi 1 Kasım 2021? Denizbank erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021 son dakika?" soruları da gündeme geldi.

Denizbank mobil uygulaması çöktü mü, hacklendi mi 1 Kasım 2021? Denizbank erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021 son dakika?

Denizbank müşterileri mobil uygulamasının çöktüğü bildirildi. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren bankanın mobil uygulaması ve müşteri hizmetleri servisine erişim sağlayamıyor. Şikayetlerini bankaya iletemeyen müşteriler, sosyal medya hesaplarında endişelerini dile getirdiler. Peki, Denizbank mobil uygulaması çöktü mü, hacklendi mi 1 Kasım 2021? Denizbank erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021 son dakika? İşte detaylar...

Denizbank mobil uygulaması çöktü mü, hacklendi mi 1 Kasım 2021? Denizbank erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021 son dakika?

DENİZBANK MOBİL UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ, HACKLENDİ Mİ 1 KASIM 2021? DENİZBANK ERİŞİM HATASI NEDİR, NASIL DÜZELİR 2021 SON DAKİKA?

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası mobil uygulaması çökmüştü. Bu kez aynı problemi Denizbank yaşıyor. Denizbank'ın internet bankacılığı web ara yüzünü yenilediği için hata verdiği iddialar arasında yer alıyor. Bankadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Denizbank mobil uygulaması çöktü mü, hacklendi mi 1 Kasım 2021? Denizbank erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021 son dakika?Denizbank mobil uygulaması çöktü mü, hacklendi mi 1 Kasım 2021? Denizbank erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021 son dakika?Denizbank mobil uygulaması çöktü mü, hacklendi mi 1 Kasım 2021? Denizbank erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021 son dakika?Denizbank mobil uygulaması çöktü mü, hacklendi mi 1 Kasım 2021? Denizbank erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021 son dakika?

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