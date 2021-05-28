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  3. Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

Marmara Denizi'nde yaklaşık 4 aydır etkisini sürdüren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle avlanmaya ara veren Tekirdağlı küçük tekne balıkçılarının bekleyişi sürüyor.

Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

Haftalardır etkili olan deniz salyası balıkçıları isyan ettirdi. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, deniz salyalarının kıyılarda azalsa da açıklarda etkili olduğunu söyledi.

"İLK KEZ BU KADAR ETKİLİ OLDU"

Küçük tekne balıkçılarının balıkçı barınağında ağ mesaisi yaptığını belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu: "Marmara'da deniz salyası ilk defa bu yıl bu kadar uzun süre etkili oldu. Yaklaşık 4 aydır gitmedi. Zaman zaman rüzgarın etkisiyle artarak kıyılarda biriken salya şimdilerde açıklarda ve deniz dibinde etkili. Balıkçı arkadaşlar da avlanmakta zorlandığı için denize açılamıyor. Ümidimiz salyanın bir an önce bitmesi. İnşallah salya biter de balıkçı arkadaşlarımız rahat bir avcılık yapar."

KÜÇÜK TEKNE BALIKÇILARI MAĞDUR

Balıkçı İrfan Aktaş da deniz salyasının küçük tekne balıkçılarını mağdur ettiğini dile getirdi. Balıkçıların salyanın bitmesini beklediğini vurgulayan Aktaş, "Kıyılardaki salya geçse de deniz dibindeki salya devam ediyor. Balıkçıların büyük kaybı var. Denize ağ atıp balıkçılık yapamıyoruz. Salya mevsimsel havayla birlikte geldi yine havayla gidecektir diye düşünüyoruz. Denize çıkamayan arkadaşlar ağ onarıyor veya olta balıkçılığı yapmaya çalışıyor." dedi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

Denizciler isyanda! Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

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