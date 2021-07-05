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Denizli Büyükşehir Belediyesi 1500 TL esnafa destek başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Başvuru ekranı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlara 1500 TL nakdi ücret desteği sağlayacak. Bu kapsamda Denizli büyükşehir Belediyesi 1500 TL esnafa destek başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? sorularının yanıtı aranıyor. İşte 1500 TL esnafa destek başvuru ekranı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 1500 TL esnafa destek başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Başvuru ekranı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok işletme uzun süre kepenk kapatmış ve ekonomik olarak zorluk yaşamıştı. Bu nedenle hükümet ve birçok belediye esnaflara nakdi ücret desteği vermişti. Bu belediyeler arasına Denizli Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Belediye esnaflara 1500 TL nakdi ücret desteği sağlayacak. Ayrıca tüm esnafların su faturalarına yüzde 90 indirim yapılacak. Peki Denizli Büyükşehir Belediyesi 1500 TL esnafa destek başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? İşte başvuru ekranı... 

Denizli Büyükşehir Belediyesi 1500 TL esnafa destek başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Başvuru ekranı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1500 TL ESNAFA DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ŞARTLARI NELER? BAŞVURU EKRANI

Denizli Büyükşehir Belediyesinin esnaflara vereceği 1500 TL nakdi ücret desteğinden faydalanmak için öncelikli olarak https://apps.denizli.bel.tr/esnafdestek/ sitesine giriniz. Buraya girdikten sonra sırasıyla aşağıda belirtilen bilgileri belirtilen yerlere giriniz. 

TC Kimlik No

Ad- Soyad

Doğum Tarihi ( Gün- Ay- Yıl)

Meslek Kodu

İşyeri Unvanı

İşyerinin Bulunduğu İlçe

Cep Tel

IBAN Numarası

İşyeri Adresi

Ev Adresi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 1500 TL esnafa destek başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Başvuru ekranı

Daha sonra başvuru için gerekli olan  İşyeri Mükellefiyet Belgesi ve  Vergi Levhası veya Açma Ruhsatı'nı sisteme PDF, .JPG, .GIF veya PNG Formatında yükleyiniz. Eğer yükleme durumunuz yoksa "Belgeleri Elden Teslim Etmek İstiyorum" seçeneğine tıklayınız. Belgeleri i Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasına ya da ilçelerimizde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Abone ve Tahsilat Bürolarına teslim ediniz.  

Denizli Büyükşehir Belediyesi 1500 TL esnafa destek başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Başvuru ekranı

Akabinde ise Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Beyanı seçeneğini okuduktan sonra "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı 'nı okudum, anladım ve kabul ediyorum." seçeneğinin işaretleyiniz ve başvurunuzu yollayınız.

   

Tayfun Altuntaş
Editör
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