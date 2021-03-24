Denizli İhracatçılar Birliği memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Denizli ihracatçılar Birliği personel 2021 yılında personel alımı yapacaklarını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar belli oldu. İşte Denizli İhracatçılar Birliği personel alımı 2021 başvuru tarihi...

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adaylarım başvurularını istenen belgeler ile birlikte en geç 5 Nisan saat 17.00'a kadar Denizli İhracatçılar Birliği adresine şahsen veya posta ile yapmaları gerekiyor.

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI İÇİN İSTENEN BELGELER

Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne Daimi Hizmet Sözleşmeli İdari Memuru alımı için başvuruda istenen belgeler şçyle;

*Genel sekreterlikten talep edilecek iş talep formu, (tıklayınız)

*T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" İbaresinin yazılarak imzalanması)

*İki adet vesikalık fotoğraf,

*Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

*KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi

*Güncel Özgeçmiş (CV)

SINAVA KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava katılmak isteyen adayların şu şartları taşıması gerekiyor;

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

*18 yaşını bitirmiş olmak,

*İdari Memur Kadrosu için : Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen bölümünden mezun olmak.

*01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

*Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

*TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

*İdari Memur kadrosu için Temmuz 2019 ve/veya Eylül 2020 dönemi Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen puan türünden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.

*Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için on (10) adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört (4) katı kadar aday sınava çağırılır. Sınava başvuranların sayısının on (10)'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağırılır.