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Denizli yine sallandı!

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre saat 20.42'te merkezüssü Denizli Acıpayam olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli yine sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 20.42'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 6,97 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.


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