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  3. Denizli'de akıl almaz olay! Sokak köpeği cinsel tacize uğradı!

Denizli'de akıl almaz olay! Sokak köpeği cinsel tacize uğradı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak köpeğinin, bir şahıs tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edildi. Soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli'de akıl almaz olay! Sokak köpeği cinsel tacize uğradı!

İstiklal Mahallesi'nde 3 Şubat günü bir hayvansever tarafından bulunan ve anüsünden kan geldiği belirlenen sokak köpeği veterinere götürüldü.

Veteriner Gözde Ak, kontrol sonrası köpeğin cinsel saldırıya uğradığını belirledi.

Denizli'de akıl almaz olay! Sokak köpeği cinsel tacize uğradı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen başka bir veteriner de köpeğin cinsel saldırıya maruz kaldığını tespit etti. Veteriner Gözde Ak'ın hazırladığı saldırı raporu doğrultusunda polis soruşturma başlattı. Köpek ise tedavisinin ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.

Denizli'de akıl almaz olay! Sokak köpeği cinsel tacize uğradı!

Veteriner Gözde Ak, köpeğin getirildiğinde anüs bölgesinde kanama, şişlik ve ciddi hasar olduğunu belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen veterinerin de cinsel saldırıyı tespit ettiğini söyledi. 

Denizli'de akıl almaz olay! Sokak köpeği cinsel tacize uğradı!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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