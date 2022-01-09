İlk kez duyanlar hayrete düştü! Seda Sayan, Müge Anlı'ya "Öküz gibisin" demişti! Olay yıllar sonra tekrar gündeme geldi!Denizli'de deprem mi oldu 9 Ocak 2022? Denizli neden sallandı, kaç şiddetinde deprem oldu 9 Ocak 2022?Son dakika! AFAD duyurdu! Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem!Konya'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 9 Ocak 2022?Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Konya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!2022 Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910478Bebek Ragnar Arslan Diyarbakır doğumlu! Efsane dizi Vikings'in başrolü Lodbrok'u kendilerine rol model aldılar!2022 Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203851897Omicron varyantı belirtileri nelerdir? | Omicron nedir, bulaşıcı mı?Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? Ağaç maskesinin altındaki ünlü kim?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Denizli'de deprem mi oldu 9 Ocak 2022? Denizli neden sallandı, kaç şiddetinde deprem oldu 9 Ocak 2022?

Denizli'de deprem mi oldu 9 Ocak 2022? Denizli neden sallandı, kaç şiddetinde deprem oldu 9 Ocak 2022?

Denizlili vatandaşlar, kentte hissedilen sarsıntının sebebini araştırıyor. Peki, Denizli'de deprem mi oldu 9 Ocak 2022? Denizli neden sallandı, kaç şiddetinde deprem oldu 9 Ocak 2022? İşte detaylar...

Denizli'de deprem mi oldu 9 Ocak 2022? Denizli neden sallandı, kaç şiddetinde deprem oldu 9 Ocak 2022?

9 Ocak 2022  tarihinde akşam saatlerinde Denizli'de yaşayan vatandaşlar evlerinde ve dükkanlarında sarsıntı hissetti. Bunun nedenini araştıranlar deprem korkusuyla sosyal medya hesaplarında birbirleriyle haberleşiyor. Peki bu sallantının nedeni ne? İşte,Denizli'de deprem mi oldu 9 Ocak 2022? Denizli neden sallandı, kaç şiddetinde deprem oldu 9 Ocak 2022? sorularının yanıtları.

photo-2021-09-22-15-05-38.jpg

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU 9 OCAK 2022? DENİZLİ NEDEN SALLANDI, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU 9 OCAK 2022?

AFAD, Denizli'nin Çal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının saati 14.15 olarak bildirilirken, derinliği 6.97 km olarak kaydedildi.

 

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT