9 Ocak 2022 tarihinde akşam saatlerinde Denizli'de yaşayan vatandaşlar evlerinde ve dükkanlarında sarsıntı hissetti. Bunun nedenini araştıranlar deprem korkusuyla sosyal medya hesaplarında birbirleriyle haberleşiyor. Peki bu sallantının nedeni ne? İşte,Denizli'de deprem mi oldu 9 Ocak 2022? Denizli neden sallandı, kaç şiddetinde deprem oldu 9 Ocak 2022? sorularının yanıtları.

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU 9 OCAK 2022? DENİZLİ NEDEN SALLANDI, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU 9 OCAK 2022?

AFAD, Denizli'nin Çal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının saati 14.15 olarak bildirilirken, derinliği 6.97 km olarak kaydedildi.