Siirt İl Özel İdaresi Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAlanya Kestelspor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu2020-2021 Gölcükspor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucuBozova Belediye Başkanı vatandaşa müjdeyi verdi!Afra Saraçoğlu kendisine hediye aldı, fiyatı dudak uçuklattı!Basketbolda deplasman heyecanı: Beşiktaş Icrypex, Büyükçekmece Basketbol'u 104-89 yendiElektrik kesintisi İstanbul 22 Nisan 2021 Perşembe AYEDAŞ - İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir?Bilim Kurulu toplanıyor! Ana gündem maddesi bayramda tam kapanma!Marmaris Belediye Başkanı 23 Nisan için mesaj yayımladıAraçlar hurdaya döndü, İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Denizli'de ilginç olay! "Allah’ım sana geliyorum" diye bağırdı ardından ölü bulundu

Denizli'de ilginç olay! "Allah’ım sana geliyorum" diye bağırdı ardından ölü bulundu

Denizli'de akşam saatlerinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen müzik öğretmeni, kendi balkonundan ezan okuduktan sonra "Allah'ım sana geliyorum" diye bağırdıktan saatler sonra bekçiler tarafından ölü bulundu.

Denizli'de ilginç olay! "Allah’ım sana geliyorum" diye bağırdı ardından ölü bulundu

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece 23.00 sıralarında ise Çarşı ve Mahalle bekçileri devriye sırasında bir apartmanın girişinde yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark etti. Çarşı ve mahalle bekçilerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin Erdal Taşbaş (37) olduğunu tespit etti. Taşbaş'ın olay yerine gelen annesinin feryadı yürekleri dağladı. Yapılan incelemelerin ardından Taşbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Taşbaş'ın gece saatlerinde üst kattaki komşusundan su istediği sonrasında ise 5. kattaki merdiven boşluğundan intihar ettiği düşünülüyor.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Müzik öğretmeni olan Erdal Taşbaş'ın, akşam 18.30 sıralarında evinin balkonundan ezan okuduğu ardından ise "Allah'ım sana geliyorum" diye bağırdığı iddia edildi. Ayrıca Taşbaş'ın geçtiğimiz aylarda Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Denizli'de ilginç olay! "Allah’ım sana geliyorum" diye bağırdı ardından ölü bulundu

Denizli'de ilginç olay! "Allah’ım sana geliyorum" diye bağırdı ardından ölü bulundu

Denizli'de ilginç olay! "Allah’ım sana geliyorum" diye bağırdı ardından ölü bulundu

Denizli'de ilginç olay! "Allah’ım sana geliyorum" diye bağırdı ardından ölü bulundu

Denizli'de ilginç olay! "Allah’ım sana geliyorum" diye bağırdı ardından ölü bulundu

Denizli'de ilginç olay! "Allah’ım sana geliyorum" diye bağırdı ardından ölü bulundu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT