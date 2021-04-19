Çılgın sayısal loto sonuçları 19 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bildiri tepkisi!Kağıt Ev Melisa kimdir?Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izleÇukur 125. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izleOn Numara çekiliş sonuçları 19 Nisan 2021 (MPİ)Kağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izleBant elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıTekstil Terbiye İşçisi (Baskı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSefirin kızı yayından kaldırıldı mı? Sefirin kızı pazartesi var mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi gözaltına alındı

Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi gözaltına alındı

Denizli'de kaçak akaryakıt, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri kaçak akartyakıt, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 7 şüphelinin yanı sıra 3 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt, 13 bin 620 adet dolma sigara, 145 adet kaçak sigara yan ürünü, 93 adet kaçak parfüm ve 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi gözaltına alındı

Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi gözaltına alındı

Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi gözaltına alındı

Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi gözaltına alındı

Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi gözaltına alındı

Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi gözaltına alındı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT