Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Saat 06.00 sıralarında gerçekleşen olay, bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin (25) ve sevgilisi Furkan Zıbıncı (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma başladı.

Furkan Zıbıncı tartışma esnasında mutfaktan aldığı bıçağı kullanarak Şirin'in boğazını kesti. Komşular duydukları bağrışma sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerini aradı.

YERDE KANLAR İÇERİSİNDE

Ekipler ihbar üzerine geldikleri dairede Şirin'i salonda kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yapılan kontrol sonrasında hayata gözlerini yumduğu tespit edildi.

CANSIZ VÜCUDU MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Savcının yaptığı incelemenin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna nakledildi.

Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için polis çalışmalarını başlattı. Şahsın aracını Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak amacıyla emniyete görülen Furkan Zıbıncı'nın işlemlerine devam edildiği belirtildi.