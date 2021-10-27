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  3. Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Denizli'de gerçekleşen vahşi cinayette, Pamukkale ilçesinde yaşayan Şebnem Şirin sevgilisi Furkan Zıbıncı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından ele geçirildi.

Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Saat 06.00 sıralarında gerçekleşen olay, bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin (25) ve sevgilisi Furkan Zıbıncı (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma başladı. 

Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Furkan Zıbıncı tartışma esnasında mutfaktan aldığı bıçağı kullanarak Şirin'in boğazını kesti. Komşular duydukları bağrışma sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

YERDE KANLAR İÇERİSİNDE

Ekipler ihbar üzerine geldikleri dairede Şirin'i salonda kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yapılan kontrol sonrasında hayata gözlerini yumduğu tespit edildi.

Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

CANSIZ VÜCUDU MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Savcının yaptığı incelemenin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna nakledildi. 

Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için polis çalışmalarını başlattı. Şahsın aracını  Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Sorgulanmak amacıyla emniyete görülen Furkan Zıbıncı'nın işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

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