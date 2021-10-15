Denizli'de korkunç kaza! Biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti!

Korkunç kaza Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. 20 AB 064 plakalı araç, 42 yaşındaki Alaattin Taş'ın İzmir Bulvarı'nda kontrolünü kaybetmesinin ardından köprünün beton duvarına çarptı. Korkunç kazada çevredekilerin hemen yardıma koşması ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından araçtaki kişiler kurtarılmaya çalışılsa da biri çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İTFAİYE, SIKIŞAN KİŞİLERİ ARAÇTAN ÇIKARDI

Kazayı gören çevredeki vatandaş hemen olay yerine koştu. Ağır şekilde hasar alan aracın içerisinde sıkışan yolcular için sağlık, emniyet ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, aracın içerisinde sıkışan sürücü Alaattin Taş, oğlu Doğukan Kaş ve ismi belirlenemeyen kişi kurtarıldı.

BABA VE OĞUL OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aracın içerisinden çıkarılan kişiler olay yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alaattin Taş ve oğlu hayatını kaybederken, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Kimliği daha sonra belli olan 18 yaşındaki Ömer Akkun da yaşam savaşını kaybetti. Genç isim hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.