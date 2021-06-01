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  3. Denizli'de korkutan fabrika yangını! İplik fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'de korkutan fabrika yangını! İplik fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın iplik, ham kumaş ve tekstil imalatının yapıldığı fabrikanın depo kısmında çıkarken ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Denizli'de korkutan fabrika yangını! İplik fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'de yangın paniği yaşandı. Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

PAMUK DOLU DEPO YANDI

Kocabaş Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolu kenarındaki iplik, ham kumaş ve tekstil imalatının yapıldığı fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 19 itfaiye aracı ile 38 personel müdahale ediyor. İtfaiye erleri pamuk dolu depoda alevleri söndürmek için çaba gösteriyor. Öte yandan jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Denizli'de korkutan fabrika yangını! İplik fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'de korkutan fabrika yangını! İplik fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'de korkutan fabrika yangını! İplik fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'de korkutan fabrika yangını! İplik fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'de korkutan fabrika yangını! İplik fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'de korkutan fabrika yangını! İplik fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'de korkutan fabrika yangını! İplik fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'de korkutan fabrika yangını! İplik fabrikası alevlere teslim oldu

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