Denizli'de şiddetli dolu, oto tamircilerinde kuyruk oluşturdu!

Denizli'de Çameli ilçesi başta olmak üzere birçok çevre ilçede etkisini gösteren şiddetli yağış, hayatını olumsuz yönde etkilerken, kısa sürede yerini ceviz büyüklüğündeki doluya bırakınca birçok otomobil zarar gördü.

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Denizli'de şiddetli dolu, oto tamircilerinde kuyruk oluşturdu!

Denizli'nin Çameli ilçesinde milyonlarca lira zarara neden olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle araçlarda oluşan hasarlar, oto tamircilerinde yoğunluk oluşturdu.

KISA SÜREDE ETKİLİ OLAN DOLU ARAÇ SAHİPLERİNİ HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Denizli'de Çameli ilçesi başta olmak üzere birçok çevre ilçede etkisini gösteren şiddetli yağış, hayatını olumsuz yönde etkiledi. Kısa sürede yağmurun yerini ceviz büyüklüğündeki bıraktığı dolu, ekili arazilerin yanı sıra güneş panelleri ve araçların camlarını kırıp, kaportalarında hasar oluşturup, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu. Hayatı kısa sürede felç eden doluya hazırlıksız yakalanan araç sahipleri, yeni bir yağmur ihtimaline karşı camlarını tamir ettirmek için oto sanayi sitelerine akın etti. Hasarlı araçların tamir edilebilmesi için kaportacılarda randevu sistemine geçilirken, vatandaşlar araç gereçlerinde oluşan zararı gidermeye başladı. Ustalar talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirterek, kentteki hasar boyutların çok büyük olduğunu ve yaklaşık 900 yakın aracın hasar aldığını belirtti.

Camlarını kırılan, kaporta ve aydınlatma aksamlarında hasar oluşan araçlarda 15 bin ile 120 bin TL arasında değişen oranlarda maddi kayıp oluştuğu, 300'den fazla evin ise güneş enerjisi panellerinin parçalandığı öğrenildi. Göçük düzeltme işleminin fiyatı ise bin liradan başlayıp, hasar durumuna göre üst sınır belirleniyor.

"20 YILDIR SANAYİDE USTAYIM VE İLK DEFA BÖYLE DOLU YAĞIŞI GÖRDÜM"

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getiren Güngör Güner, "20 yıldır sanayide ustayım ve ilk defa böyle bir dolu yağışı gördüm. Durum içler acısı olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 80 kişi aradı ama hepsine yardımcı olmaya çalışacağım. Kentteki birçok sanayide kuyruk var. Bizler hızlıca araçtaki zararı tespit edip ve ona göre tamiratı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını ve yağışa karşı önlem almalarını özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.

"HER YERDE UZUN UZUN KUYRUKLAR VAR"

Dolu yağışında aracında hasar oluşan Mahsun Akgün ise "Yağmura hazırlıksız yakalandık ve araçlarımızda maddi hasar oluştu. Biz de bu hasarı gidermek için aracımızı sanayiye tamir ettirmeye getirdik. Fakat sıra bulmak çok zor. Her yerde uzun uzun kuyruklar var. İlçede hayat felç olmuş durumda. Aniden bastıran yağıştan kurtulmak çok zordu. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

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