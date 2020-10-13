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  3. Denizli'de şoke eden anlar! Çıplak şekilde durakta mastürbasyon çekti

Denizli'de şoke eden anlar! Çıplak şekilde durakta mastürbasyon çekti

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşlı bir adamın durakta çıplak şekilde mastürbasyon çektiği anlar kameralara yansıdı.

Tavas ilçesinde meydana gelen olayın ne zaman olduğu bilinmezken yaşlı bir adam durakta çıplak halde görüntülendi. Yolda geçen bir araç sürücüsü  tarafından çekilen görüntülerde yaşlı adamın mastürbasyon yaptığı görülüyor. Adamı gören kişi, "Hop, dayı.Aloo. Dayı ört, ört. Ayıp oluyor, ayıp." sözleri ile yaşlı adamı uyarıyor ama yaşlı adam bir tepki vermiyor. 

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan dün de Denizli'nin Albayrak Meydanın çıplak bir şekilde gezen bir kişi görüntülenmişti. Ayrıca yaşlı adamın bu görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. 

DÜN DE BİR KİŞİ ÇIPLAK ŞEKİLDE KOŞARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Denizli'de yayın yapan Pamukkale Haber'in haberine göre olay akşam saatlerinde Albayrak Meydanı’nda gerçekleşti. Çıplak bir şekilde koşan adamı gören kişiler telefonlarının kameralarına sarıldı. Görüntülerde koşan adamı gören bir araç şoförü de araçtan inerek adamın peşinden koşmaya başladı.

NEDEN ÇIPLAK ŞEKİLDE KOŞTUĞU BİLİNMİYOR

Vatandaşın neden sokağa çıplak çıktığı, araç şoförünün neden araçtan inerek peşinden koşmaya başladığı bilinmiyor.  

Görenler gözlerine inanamadı! Denizli'de bir vatandaş çıplak şekilde koşarken görüldüGörenler gözlerine inanamadı! Denizli'de bir vatandaş çıplak şekilde koşarken görüldü

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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