Denizli'de yolcu otobüsü tarlaya devrildi! Çok sayıda yaralı var

Denizli’de Pamukkale firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü seyir halinde iken Bozkurt-Çardak mervkiinde yoldan çıkıp tarlaya uçtu. Feci kaza sonrası kazayı gören vatandaşlarını ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıd yaralı olduuğ bildirilirken, otobüsün muavin ise ağır yaralı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Bozkurt- Çardak yolu mevkiinde gelen kazada otobüs muaviin sğır yaralanırken çok sayıda yokcu da yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerininin ilk müdehalesinin ardıdan yaralılar hastaneye sevk edildi.