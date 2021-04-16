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Denizli'deki seralarda ürün çeşitliliği artıyor!

Buldan ilçesinde yer alan seralarda Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme ve denetim gerçekleştirilerek üreticilerle bilgi alış verişi gerçekleştirildi.

Denizli'deki seralarda ürün çeşitliliği artıyor!

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Müdürlüğü tarafından Buldan İlçesi Yenicekent Mahallesinde yer alan Seralarda İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından, inceleme ve denetimler gerçekleştirilerek üreticilerle bilgi alış verişinde bulunuldu. Buldan İlçesi Yenicekent Mahallesinde, bağ alanları arasında, bir yandan örtü altı üretim alanlarının arttığı, bir yandan da domates, biber, salatalık ürünleri yanında maydanoz, marul, kavun, karpuz üretimleri ile ürün çeşitliliği artmaya başladığı belirtildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Denizli'de bulunan diğer ilçelerde de denetimlerine devam edeceği ve incelemelerde bulunarak bilgi alış verişi gerçekleştirecekler.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Denizli'deki seralarda ürün çeşitliliği artıyor!

Denizli'deki seralarda ürün çeşitliliği artıyor!

Denizli'deki seralarda ürün çeşitliliği artıyor!

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