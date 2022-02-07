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  3. Denizlispor 1 - 2 Trabzonspor | maç sonucu, özeti

Denizlispor 1 - 2 Trabzonspor | maç sonucu, özeti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Trabzonspor, Denizlispor'u Hüseyin Türkmen ve Kouassi'nin attığı gollerle 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Denizlispor'un tek golünü ise Hüseyin Çecenoglu attı.

Denizlispor 1 - 2 Trabzonspor | maç sonucu, özeti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor, konuk olduğu Altaş Denizlispor'u 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ön direğe yaptığı ortada Hüseyin Türkmen, kaleci Abdülkadir Sünger'in yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğünde tamamlandı

Denizlispor 1 - 2 Trabzonspor | maç sonucu, özeti.

57. dakikada Altaş Denizlispor skora denge getirdi. Erdal Akdarı'nın sağdan ceza sahasına ortasında Mustafa Çeçenoğlu, kontrol ettiği topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

77. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Murat Cem Akpınar'ın ceza sahası içinde pası sonrası topla buluşan Kouassi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

Denizlispor 1 - 2 Trabzonspor | maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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