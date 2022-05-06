Denizlispor 2- 1 Menemenspor | Maç sonucu TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 35. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Denizlispor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Bu zorlu karşılaşmanın sonucunu merak edenler için maç özeti ve sonucuna haberimizde yer verdik.

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Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Hasan Hüseyin Tetik Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Oğuz Yılmaz, Erdal Akdari (Dk. 84 Muhammet Özkal), Aissati (Dk. 84 Emre Sağlık), Schwechlen, İlhan Depe, Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 85 Bünyamin Balat), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 61 Bekir Turaç Böke), Djedje (Dk. 49 Asım Hamzaçebi) NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 74 Seyfettin Anıl Yaşar), Ahmet Sağat, Cisse, Ömer Şahbaş, Gomes (Dk. 80 Muhammed Himmet Ertürk), Abdullah Aydın (Dk. 80 Oğuzhan Aydoğan), Oğuzhan Çapar, Enes Sağlık, Sinan Akgöl (Dk. 87 Mohamed Sabbah ), Kehinde Goller: Dk. 7 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 76 Lopes (Altaş Denizlispor), Dk. 23 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor) Kırmızı kart: Dk. 90+8 Mayi (yedek kulübesinde) (Altaş Denizlispor) Sarı kartlar: Dk. 28 Djedje, Dk. 82 Bekir Turaç Böke, Dk. 90+8 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90+8 Aissati (Altaş Denizlispor), Dk. 41 Oğuzhan Çapar, 45+3 Gomes, Dk. 82 Kehinde, Dk. 90+8 Cisse (NasaDoge Menemenspor) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri