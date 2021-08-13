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  3. Denizlispor 0- 2 Bandırmaspor | Maç Sonucu

Denizlispor 0- 2 Bandırmaspor | Maç Sonucu

TFF 1.Lig'in ilk hafta mücadelesinde Denizlispor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Taraftarlar ilk hafta takımının göstereceği performansı ise merakla beklediği maçta gülen taraf Bandırmaspor oldu.

Denizlispor 0- 2 Bandırmaspor | Maç Sonucu

TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başladı. İlk hafta mücadelesinde ise Denizlispor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. konuk ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı kazanan taraf oldu.

Maçın başından sonuna kadar etkili olan Bandırmaspor birçok pozisyona girdi.

29. dakikada Burak Süleyman'ın attığı golle 0-1 öne geçen Bandırmaspor, 39. dakikada Levent Ayçiçek'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı Bandırmaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca 3 puana ulaşan taraf konuk ekip oldu.

Denizlispor 0- 2 Bandırmaspor | Maç Sonucu

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