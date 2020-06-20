Denizlispor-Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. İşte beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak maçta iki takımın muhtemel 11'leri...
Mete Kalkavan'ın yöneteceği Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş Denizlispor karşılaşması, Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak.
Karşılaşma öncesi Beşiktaş 44 puanı bulunurken Denizlispor'un ise 31 puanı var.
İKİ TAKIMIN EKSİKLİKLERİ
Denizlispor'da sakat olan Onazi ile cezalı Zeki Yavru maç kadrosunda yer almayan isimler.
Beşiktaş'ta Vida, Boateng, Douglas ve Dorukhan Toköz sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Yukatel Denizlispor
Tolgahan Acar
Tiago Lopes
Oğuz Yılmaz
Mustafa Yumlu
Bergdich
Murawski
Sacko
Olcay Şahan
Aissati
Rodallega
Estupinan
BEŞİKTAŞ
Ersin
Gökhan
Erdoğan
Victor Ruiz
Rıdvan
Atiba
Elneny
Lens
Ljajic
Nkoudou
Burak Yılmaz
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