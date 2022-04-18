Denizlispor- İstanbulspor maçı canlı izle | Denizlispor- İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 33. hafta maçında Denizlispor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Denizlispor- İstanbulspor maçı canlı izle | Denizlispor- İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Denizlispor ile İstanbulspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyen sporseverler için Denizlispor- İstanbulspor maçı canlı izle | Denizlispor- İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
DENİZLİSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasındaki Denizlispor - İstanbulspor maçı, 19 Nisan 2022 Salı günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetiyor. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Özcan Sultanoğlu yapıyor.
DENİZLİSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE
DENİZLİSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasındaki Denizlispor - İstanbulspor maçı, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
DENİZLİSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
DENİZLİSPOR İLK 11
20. ABDULKADİR SÜNGER
2. TIAGO JORGE OLIVEIRA LOPES
3. HAKAN ÇİNEMRE
10. ÖZER ÖZDEMİR
15. OĞUZ YILMAZ
69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI
22. LEO SCHWECHLEN
29. İLHAN DEPE
63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU
97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE
İSTANBULSPOR İLK 11
1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
4. MEHMET YEŞİL
10. EDUART RROCA
19. EMİR KAAN GÜLTEKİN
20. FERHAT YAZGAN
24. MUAMMER SARIKAYA
27. VALON ETHEMI
50. MICHAEL OLOGO INAINFE
57. MELİH KABASAKAL
66. ALİ YAŞAR
98. JETMİR TOPALLİ