Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Denizlispor ile İstanbulspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyen sporseverler için Denizlispor- İstanbulspor maçı canlı izle | Denizlispor- İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

DENİZLİSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasındaki Denizlispor - İstanbulspor maçı, 19 Nisan 2022 Salı günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetiyor. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Özcan Sultanoğlu yapıyor.

DENİZLİSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

DENİZLİSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasındaki Denizlispor - İstanbulspor maçı, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DENİZLİSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

DENİZLİSPOR İLK 11

20. ABDULKADİR SÜNGER

2. TIAGO JORGE OLIVEIRA LOPES

3. HAKAN ÇİNEMRE

10. ÖZER ÖZDEMİR

15. OĞUZ YILMAZ

69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI

22. LEO SCHWECHLEN

29. İLHAN DEPE

63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU

97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE

İSTANBULSPOR İLK 11

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL

4. MEHMET YEŞİL

10. EDUART RROCA

19. EMİR KAAN GÜLTEKİN

20. FERHAT YAZGAN

24. MUAMMER SARIKAYA

27. VALON ETHEMI

50. MICHAEL OLOGO INAINFE

57. MELİH KABASAKAL

66. ALİ YAŞAR

98. JETMİR TOPALLİ