Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Denizlispor - Turgutluspor maçı, 4. tur eşleşmeleri arasında dikkat çeken maçlardan birisi. Peki, Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Denizlispor - Turgutluspor eşleşmesi, 4. turun dikkat çeken maçları arasında yer aldı. Süper Lig ekibi Denizlispor, kupaya 4. turdan başlıyor. 2. Lig ekibi Turgutluspor ise kupaya 3. turda başlamış ve Sarıyer takımını 2-4 mağlup ederek 4. tur biletini almıştı. Denizlispor, son 3 lig maçında galibiyet mağlup olurken, Turgutluspor son iki maçını galibiyetle geçti. Peki, Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
DENİZLİSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında günün ilk maçı olan Denizlispor - Turgutluspor maçı, bugün saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşma, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Kadir Sağlam tarafından yönetilecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Anıl Usta üstlenecek.
DENİZLİSPOR - TURGUTLUSPOR HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Denizlispor - Turgutluspor maçı da bugün saat 15.00'de A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor
14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK
15.00 Denizlispor-Turgutluspor
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor
19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor
25 Kasım Çarşamba
13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu
14.30 Altınordu-Çorum FK
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor
15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor
19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor
26 Kasım Perşembe
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor
17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon
19.00 Konyaspor-Manisa FK
21.00 Göztepe-Kırklarelispor