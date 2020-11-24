Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Denizlispor - Turgutluspor eşleşmesi, 4. turun dikkat çeken maçları arasında yer aldı. Süper Lig ekibi Denizlispor, kupaya 4. turdan başlıyor. 2. Lig ekibi Turgutluspor ise kupaya 3. turda başlamış ve Sarıyer takımını 2-4 mağlup ederek 4. tur biletini almıştı. Denizlispor, son 3 lig maçında galibiyet mağlup olurken, Turgutluspor son iki maçını galibiyetle geçti. Peki, Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

DENİZLİSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında günün ilk maçı olan Denizlispor - Turgutluspor maçı, bugün saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşma, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Kadir Sağlam tarafından yönetilecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Anıl Usta üstlenecek.

DENİZLİSPOR - TURGUTLUSPOR HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Denizlispor - Turgutluspor maçı da bugün saat 15.00'de A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor

14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK

15.00 Denizlispor-Turgutluspor

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor

19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

25 Kasım Çarşamba

13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu

14.30 Altınordu-Çorum FK

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor

26 Kasım Perşembe

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor

17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

19.00 Konyaspor-Manisa FK

21.00 Göztepe-Kırklarelispor