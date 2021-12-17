Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Denizlispor ile Ümraniyespor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında araştırma yaparak maçı izlemek isteyenler için Denizlispor – Ümraniyespor canlı izle | Denizlispor – Ümraniyespor maçı TRT SPOR canlı yayın izle linki haberimizde..

DENİZLİSPOR – ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE

Denizlispor ile Ümraniyespor arasında oynanan maç 20 Aralık 2021 Pazartesi günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda saat 20.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetiyor. Birincioğlu’nun yardımcılıklarını ise Mehmet Şengül ve Bersan Duran yapıyor.

DENİZLİSPOR – ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE,

DENİZLİSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Denizlispor ile Ümraniyespor maçı BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DENİZLİSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

DENİZLİSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11LERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.