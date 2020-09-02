Denizlispor'da Neven Subotic sesleri!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 14. sırada bitiren Denizlispor, yeni sezonda üst sıraları hedefliyor. Robert Prosinecki yönetimindeki Ege ekibi, ligde ses getirecek bir transfere imza atmak üzere. Uzun yıllar Borussia Dortmund forması giyen ve şu an Union Berlin'de oynayan Neven Subotic, Denizlispor'a çok yakın.

GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Süper Lig'de önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Denizlispor, uzun yıllar Bundesliga'da Borussia Dortmund formasıyla top koşturan Neven Subotic için girişimlere başlandı. Transfer için başka bir iddia da beIN SPORTS'tan geldi. beIN SPORTS muhabiri, Denizlispor'un Subotic'i sağlık kontrolünden geçirdiğini ve imzaların yakın zamanda atılacağını belirtti.

Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin 31 yaşındaki tecrübeli stoperi, takımında görmek istediği belirtildi.

NEVEN SUBOTİC KİMDİR?

10 Aralık 1988'de Yugoslavya'nın şimdilerde Bosna Hersek sınırlarında kalan Banja Luka kentinde dünyaya gelen Subotic, futbola Mainz altyapısında başladı.

2007-2008 Sezonu'nda Mainz'da A Takıma yükselen Sırp stoper, bir sezon sonra Borussia Dortmund'a transfer oldu. Alman ekibiyle 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Subotic, 36 kez de Sırbistan Milli Takım forması giydi.

27 yaşındaki stoper, kariyerinde Dortmund forması ile 248 maça çıktı. Bu maçların 241'inde ilk onbirde görev yapan oyuncu, 17 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kariyeri boyunca sık sık sakatlık sorunları yaşayan yıldız, geçtiğimiz sezon ise sadece 6 lig maçında görev yapabildi.

Subotic, Dortmund forması ile iki Bundesliga, bir DFB Pokal Kupası bir de Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

4 sezon Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren oyuncu, devler arenasında da 26 maça çıktı.