Denizlispor'da, lig ortasında takımın başına gelen Yalçın Koşukavak, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Ege ekibinde Koşukavak'ın yerine gelen isim ise Hakan Kutlu oldu. Genç teknik adam, Denizlispor'un bu sezonki üçüncü teknik adamı olacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş Geldin Hakan Kutlu! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" denildi. Peki, Denizlispor'un yeni teknik direktörü Hakan Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

HAKAN KUTLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

14 Ocak 1972 yılında dünyaya gelen Hakan Kutlu, 49 yaşındadır. Aslen Amasyalı olan teknik adam, futbolculuk kariyerinde yalnızca Ankaragücü'nde forma giymişti.

2007-2008 sezonunda MKE Ankaragücü başkanı Cemal Azmi Aydın tarafından futbol takımının başına geçirildi. Ankaragücü ile Süper Lig'de 34 maça çıktı ve takımı 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 36 gol atarak ve 44 gol yiyerek MKE Ankaragücü'ndeki ilk sezonunda takımı ligi 8. sırada tamamladı. 2009'da Denizlispor'un başına getirildi ama Denizlispor 1. Lige düşünce görevine son verildi. Manisaspor'da 4 hafta art arda kaybettikten sonra başkanla görüşüp görevinden istifa etmiştir.

Aralık 2011'de ligde son sırada bulunan Ankaragücü'nde teknik direktör Ziya Doğan'ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine getirilerek tekrar eski takımının başına geçmiştir. Takımının mali krize girmesinden ötürü tüm as oyuncularını kaybetmesine rağmen sezon sonuna kadar takımı çalıştıran ancak lig sonuncusu olarak küme düşmeyi engelleyemeyen Hakan Kutlu, kulüp yöneticilerinin isteğiyle 16 Temmuz 2012'de görevi bıraktı.

2013 yılında Süper Lig ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'nu çalıştırmaya başlamıştır. 2012-13 sezonunu 18. ve son sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen takımdaki görevine ertesi sezon da devam etti. 2014'ün Mart ayında görevine son verildi.Daha sonra takımın başına tekrar getirildi ve play-off finalinde takımı Süper Lig'e yükseldi.

2016 yılı Mart ayında Kayserispor ile anlaşan Kutlu, ligin 13. haftasından sonra 6 Aralık 2016'da teknik direktörlük görevinden istifa etti.