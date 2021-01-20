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  3. Denver Nuggets kolay kazandı! NBA'de gecenin sonuçları...

Denver Nuggets kolay kazandı! NBA'de gecenin sonuçları...

NBA'de heyecan sürüyor. Utah Jazz, sahasında New Orleans Pelicans'ı 118-102 yendi. Denver Nuggets ise Oklahoma City Thunder'ı 119-101 yenerek bu sezon 7. galibiyetini aldı. İşte gecenin sonuçları...

Denver Nuggets kolay kazandı! NBA'de gecenin sonuçları...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, sahasında New Orleans Pelicans'ı 118-102 yendi.

NBA'e iki maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Jazz, rakibini 16 sayı farkla mağlup ederek üst üste 6, bu sezon ise 10. galibiyetini elde etti.

Jazz'da Donovan Mitchell 28, Jordan Clarkson 18 sayıyla oynarken, Rudy Gobert 13 sayı, 18 ribauntla "double double" yaptı.

Pelicans'ta Zion Williamson'ın 32, Brandon Ingram'ın 17 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

NUGGETS, ZORLANMADAN GEÇTİ

Denver Nuggets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 119-101 yenerek bu sezon 7. galibiyetini aldı.

Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 12 ribaunt, Paul Milsap da 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Thunder'da ise Luguentz Dort 20, Shai Gilgeous Alexa 14, Darius Bazley 12 sayıyla maçı tamamladı.

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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