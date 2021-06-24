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Deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı 2021? Deplasman golü kuralı nedir?

UEFA, kendi düzenlediği organizasyonlarda uygulanan ve tartışma konusu olan deplasman golü kuraları hakkında aldığı yeni kararı açıkladı. Bu kapsamda Deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı 2021? Deplasman golü kuralı nedir? sorularının yanıtı araştırılıyor.

Deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı 2021? Deplasman golü kuralı nedir?

UEFA organizasyonlarında uygulanan deplasman golü kuralı yeniden tartışma konusu olmuştu. Bu konuda adım atan UEFA aldığı kararı açıkladı. Futbolseverler de UEFA'nın aldığı kararı ve deplasman golü kuralının ne anlama geldiğini merak ettiği için internet arama motorlarında Deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı 2021? Deplasman golü kuralı nedir? sorularının cevapları çokça araştırılıyor.

Deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı 2021? Deplasman golü kuralı nedir?

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NEDİR?

Deplasman golü kuralı iki ayaklı oynanan maçlarda deplasmanda daha çok gol atan takımın avantajlı olmasını sağlayan kuraldır. Örneğin  A takımı evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmış olsun, diğer maçta ise rakibine 3-2 yenilse bile deplasmanda 2 gol attığı için turu geçmiş oluyordu. Toplam skor 4-4 olmasına rağmen deplasman golünü fazla atan takım tur atlıyordu.

Deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı 2021? Deplasman golü kuralı nedir?

DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALKTI MI, KALDIRILDI MI 2021?

Deplasman golü kuralı UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2021- 2022 sezonunda itibaren uygulanmayacak. UEFA'dan yapılan açıklamada," 2021-22 sezonundan itibaren tüm UEFA kulüp müsabakalarından deplasman golü kuralı kaldırılacaktır" denildi.

 

Açıklamaya göre iki takımın eşit gol atmaları durumunda maç, uzatmalara gidecek. Eşitlik uzatmalarda da bozulmazsa seri penaltı atışları sonucunda kazanan takım belirlenecek.

Deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı 2021? Deplasman golü kuralı nedir?

Tayfun Altuntaş
Editör
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