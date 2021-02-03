Depo Sorumlusu Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Depo Sorumlusu Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Depo Sorumlusu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı, 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Depo Sorumlusu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardının 01 no’lu revizyonu, KİPLAS tarafından yapılmış ve MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır

Depo Sorumlusu (Seviye 4); depoda/antrepoda/ambarda iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, depoyu ve çevresini düzenleyen, mal kabulü, stoklama, sevkiyat işlemlerini yürüten ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunan kişidir.

Standart kodu : 12UMS0257-4

Standart adı : Depo Sorumlusu

Depo Sorumlusu Seviyesi : Seviye 4

Revizyon Sayısı : 01

İlgili Olduğu Sektör : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar : Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)

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