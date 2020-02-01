Deprem bölgesindeki üreticilere destek

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü meydana gelen olayda 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1607 kişi ise yaralanmıştı. Enkaz altında kalan 45 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Depremin yaşandığı illerde üretim yapan üreticiler de depremden etkilenmişti.

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışan bakanlıklardan olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde üreticilere 21 adet küçükbaş hayvan dağıttı.Ayrıca yetiştiricilere 1114 çadır ve 5 ton yem desteği verilirken veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda denetim görevlileri ile birlikte 72 bakanlık personeli de sahada görev yapıyor.