Deprem bölgesindeki üreticilere destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, deprem bölgesindeki Malatya'da yetiştiricilere yapılan yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü meydana gelen olayda 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1607 kişi ise yaralanmıştı. Enkaz altında kalan 45 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Depremin yaşandığı illerde üretim yapan üreticiler de depremden etkilenmişti.
Deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışan bakanlıklardan olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde üreticilere 21 adet küçükbaş hayvan dağıttı.Ayrıca yetiştiricilere 1114 çadır ve 5 ton yem desteği verilirken veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda denetim görevlileri ile birlikte 72 bakanlık personeli de sahada görev yapıyor.
▶️ Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde bugün de 21 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) February 1, 2020
▶️ Yetiştiricilerimize 1114 çadır, 5 ton yem desteği verildi.
▶️ Veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda denetim görevlilerimiz ile birlikte 72 personelimiz sahada görev yapıyor. pic.twitter.com/gwutpqvDQr
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