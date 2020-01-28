Deprem çantasında neler bulunmalı?

Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından deprem çantasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. AFAD Eğitmeni Gamze Yıldırım, deprem çantası hakkında hayat kurtaran bilgiler verdi. Deprem çantasının evdeki malzemelerle hazırlanabileceğini belirten Yıldırım,iş yeri, arabada da yedek bir çanta bulundurmamız gerektiğine dikkat çekerek çantada olması gerek eşyaları da açıkladı.

İŞ YERİ VE ARABADA DA YEDEK ÇANTA OLMALI

AFAD Eğitmen Gamze Yıldırım, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından deprem çantasının önemine dikkati çekti. Yıldırım, DHA'ya yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum çantasının evlerdeki malzemelerle hazırlanabileceğini belirterek, "Afet ve Acil Durum çantasını afetler olmadan önce aile ile birlikte hazırlanması gerekiyor. Bu çanta bize afet sonrasındaki süreçte temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli. Afet ve Acil Durum çantası evimizde çıkışa yakın bir noktada, kapalı bir dolapta durmasını öneriyoruz. Durumun paniği ile çantayı aramakla uğraşmamız gerekir. Ayrıca iş yeri, arabada da yedek bir çanta bulundurmamız gerekiyor" dedi.

TEMEL İHTİYAÇ OLARAK SU, KONSERVELER VE YÜKSEK KALORİLİ YİYECEKLER

Yıldırım, çantada olması gereken eşyaları ise, şöyle sıraladı:

"Temel ihtiyaç olarak; su, uzun süre bozulmayacak konserveler ve yüksek kalorili yiyecekler olması gerekiyor. Bunun dışında pilli bir radyo olmalı. Radyoyu deprem bittikten sonra dışarıdaki süreçte güvenli haberleri alabilmek için kullanıyoruz. Bu çantanın içinde el feneri olmalı, bu da tahliye olurken bastığımız yeri görmek için önemli. Daha uzun süre kullanmak içinde yine yedek pil koymamız gerekiyor. Yine düdük var, buda sesimizi duyurmak için yine gerekli olacak. Çok amaçlı çakı, çakmak, kibrit, kalem, yağmurluk, toz maskesi, eldiven ve önemli evraklarımızın fotokopileri, bir miktar para ayrıca evimizin ve arabamızın yedek anahtarları bu acil durum çantasının içinde olmalı."

VATANDAŞLAR İLK YARDIMI ÖĞRENMELİ

Yıldırım, Afet ve Acil Durum zamanlarında ufak yaralanmalarda ilk yardımın oldukça önemli olduğunu kaydederek, her vatandaşın mutlaka ilk yardım eğitimi alması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, "İlk yardımı öğrenip bir tane tam donanımlı ilk yardım kiti çantaya koymamız gerekiyor. Bunun dışında sürekli bir rahatsızlığımız varsa bu ilaçların yedeklerini çantamızda bulundurmamız gerekiyor. Hava soğuk olabilir bu nedenle mevsim şartlarına uygun kıyafet ve battaniye koymak gerekir" diye konuştu.