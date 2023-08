Hem mal hem de yüzbinlerce can kaybına sebep olan Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde olan ve çevre illere de büyük hasar veren depremden sonra insanlar depreme hazırlık için deprem çantasının içerisinde neler olması gerektiğini araştırmaya başladı. Peki deprem çantasında neler olması gerekiyor? Deprem çantası nerede durmalı? Deprem çantası neden önemli ve gereklidir? İşte deprem ve deprem çantası ile alakalı merak edilen tüm detaylar.

Deprem Neden Olur?

Yer kabuğunda oluşan çarpışma ve kırılmalardan kaynaklı olarak ortaya ani bir enerji çıkar. Bu enerji dalgalar halinde yayılır ve yeryüzündeki ortamlarda titreme ve sarsılmalara sebep olurlar. Buna deprem adı verilmektedir. Depremin yer kabuğunda nasıl bir yayılma gerçekleştirdiği, nasıl oluştuğu, ölçüm teknikleri ve depremle ilgili herhangi bir konuyu sismoloji adı verilen bilim dalı araştırmaktadır.

Deprem sırasında, deprem sonrasında ihtiyaç duyulacak malzemeleri bulup toplamak zor olacağı ve toparlamaya zaman yetmeyeceği için deprem çantasının önceki vakitlerde hazır olarak evde bulunması gerekmektedir. Herhangi bir afet sonrasında kurtarma ekiplerinin anında herkese yardım etmesi mümkün değildir. Deprem sonrasında bazı insanların günler geçtikten sonra bulunması mümkün olmaktadır. Bu sebepten ötürü uzun süre enkaz altında kalan kişiler kendi kendilerine hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda kalacaklardır. Dolayısıyla hazırlanacak deprem çantasında, enkaz altında kalacak kişiye en az 3 gün yetecek kadar su, yemek ve diğer ihtiyaç duyulacak malzemelerden olması gerekmektedir. Deprem sonrasında su, elektrik gibi bazı kaynaklarda kesinti yaşanabilir. Bundan dolayı deprem çantasında bu durumlara kolaylık sağlayacak malzemelerin de bulunması gerekmektedir. Deprem çantasının taşınabilir ebatlarda ve deprem sırasında anında ulaşabilecek bir yerde olması gerekmektedir.

Deprem Çantasında Mutlaka Olması Gereken 30 Şey

Hazırlanan deprem çantasının içindekilerin, mevsimlere ve içindeki yiyeceklerin son tüketim tarihine göre sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir.

En az 72 saat yetebilecek miktarda su

En az 72 saat yetebilecek bozulmayan yiyecekler (konserve, bisküvi vb.)

İlk yardım çantası

Çadır

Battaniye

Uyku tulumu

Yedek pilleri ile beraber kullanışlı bir el feneri

Telefonunuzun şarj aleti (taşınabilir ve kablolu)

Mevsim şartlarına uygun giysiler (şapka, çorap, yağmurluk, kazak vb.)

Bir miktar para

Kullandığınız ilaçlar

Kalem ve kâğıt

Çok amaçlı çakı

Çakmak

Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu defter ya da dosya

Islak mendil, tuvalet kâğıdı, tuvalet atıkları için poşet gibi hijyen ürünleri ve dezenfektan ürünler

Deprem Çantası Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmeli?



Deprem çantası hazırlamak kadar, “Deprem çantası nasıl olmalı?” sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.

Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.

Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.

Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca deprem çantasının içindekilerini hazırlarken evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da çantada yer vermeyi unutmamalısınız.

Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.

Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.

Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.



Deprem sonrası, hayatınızı kurtarmada büyük bir rol oynayabilecek deprem çantasına hemen ulaşmanız gerekir. Bu nedenle deprem çantasını kolaylıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanız önemli.

Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır?



Deprem çantasını hazırlamaya; beslenme, sağlık ve deprem sonrası iletişim kurmak için gerekli olacak malzemeleri eklemekle başlayabilirsiniz. Ayrıca deprem sonrası beslenme ve içecek konusunda sıkıntı yaşama ihtimaline karşı deprem çantasına, uzun süre bozulmayacak gıdalar ekleyebilirsiniz. Mesela meyve ya da sebze yerine konserve ve kuruyemiş gibi gıdaları tercih edebilirsiniz. Çanta içerisine konulacak gıdaların son kullanma tarihlerine dikkat etmenizi öneririz.

Beslenme malzemelerinizi tamamladıktan sonra deprem çantasına su eklemeyi ihmal etmeyin. Ayrıca gıda ve sıvı ihtiyaçlarınızın daha korunaklı olması için onları çelik veya metal mataralarda saklayabilirsiniz.

Deprem çantasından yararlanacak her aile üyesi için çantaya 2 veya 3 çift iç çamaşırı, çorap ve mevsime uygun kıyafetler eklemeniz önemli. Ayrıca deprem çantasında yer alan kıyafetleri de mevsime uygun olarak değiştirmenizde fayda var. Ek olarak deprem çantasında acil durumlar için ilk yardım seti, ilaç, dezenfektan gibi sağlık malzemeleri de bulundurabilirsiniz.

Deprem çantasında, iletişim kurabileceğiniz ya da haber alacağınız iletişim araçlarının olması da çok önemlidir. Böylece depremde sesinizi daha rahat duyurabileceğiniz bir düdükle yardım çağırmanız daha kolay olacak. Ayrıca radyoyla arama kurtarma çalışmaları ve deprem hakkında bilgi sahibi olmanız da daha rahat olur.

Deprem çantasını altı ayda bir kontrol etmeniz sizin ve ailenizin depreme her an hazır olması için çok önemlidir. Tabii bebekli bir aileyseniz bebeğinizin ihtiyaçlarına göre eklemeler de yapabilirsiniz. Ek olarak deprem çantasını bir sırt çantası ya da kolaylıkla taşınabilir küçük bir valizin içerisine hazırlayabileceğinizi not düşelim.



Deprem Anında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler Konusunda Bilgi Sahibi Olun



Deprem sırasında ve sonrasında karşılaşabileceğiniz olası riskleri en aza indirmek için yapmanız gerekenleri bilmelisiniz. Deprem anında yapılması gereken en önemli şey, soğukkanlılığınızı korumak ve panik yapmadan güvenli bir noktada hayat üçgeni yapıp depremin bitmesini beklemektir. Asansör, balkon, merdiven, pencere gibi noktalardan uzak durmak hayati önem taşır. Deprem sonrasında ise elektrik, doğal gaz ve su tesisatlarını kapatıp toplanma alanlarına gitmelisiniz. Hasarlı evlere girmemek de oldukça önemlidir.