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Deprem etkisi yarattı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu? Evcen'den açıklama geldi!

Magazin dünyasında deprem etkisi yaratan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin boşanma haberlerine, Evcen'den açıklama geldi.

Deprem etkisi yarattı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu? Evcen'den açıklama geldi!

2017 yılında dünayevine giren meslektaş çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ebeveynlik duygusunu tattılar. İkilinin magazin dünyasından uzak yaşadığı aşk hayatları hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Özçivit ve Evcen'in boşanacakları, aralarında geçimsizlik yaşandığı iddia edilen haberlere, güzel oyuncudan yanıt gecikmedi.

Boşanıyorlar mı? Fahriye Evcen'den flaş açıklama geldi!

"CAN SIKINTISI HERALDE"

Fahriye Evcen 4 yıl sonra Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizi setinin çıkışı kameralara yakalanan Evcen'e boşanma iddiaları sorulunca “Hiç öyle bir şey yok. Can sıkıntısından yapılmış bir haber. Hiçbir doğruluğu yok neden çıktığını da bilmiyorum, can sıkıntısı herhalde” ifadelerini kullandı.

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