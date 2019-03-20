Deprem kahininin yaptığı tahmin doğru çıktı

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets geçtiğimiz hafta Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıklamıştı.

TARİH BİLE VERMİŞTİ

Hoogerbeets'in internet sitesinde paylaştığı bilgi ve videolara göre 13 ile 17 Mart arası yaşanacak olan çeşitli gezegen dizilimleri sebebiyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden çok daha faal olacaktı. Hoogerbeets, Rusya'nın Kamçatka ve Japonya'nın açıklarında yer alan bölgede yakın zamanda oldukça büyük depremin meydana gelebileceği ve Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

TAHMİNİ DOĞRU ÇIKTI

Hoogerbeets'in Türkiye tahmini doğru çıktı ve bugün merkez üssü Denizli, Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tahmini yine doğru çıkan Hoogerbeets 19 Mart tarihinde yeni bir video yayınladı ve videoda 20 ile 21 Mart tarihlerinde 5-6 şiddetinde deprem olacağını söylemişti.

TÜM GÖZLER ONA ÇEVRİLDİ

19 Mart tarihindeki videoda 20-21 Mart uyarısının Denizli'de meydana gelen depremle kesişmesi dikkatleri tekrar Hoogerbeets'e çevirdi. 23 Mart'a kadar herhangi bir gezegen dizilimi olmadığını söyleyen Hoogerbeets, mart ayının son haftasında Dünya, Merkür ve Neptün'in hizalanacağını belirtti.

MARTIN SON HAFTASINDA DİKKATLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARDI

Son olarak 21 Şubat'ta meydana gelen Dünya, Merkür ve Neptün hizalanmasında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğine dikkat çeken Hoogerbeets martın son haftasında çok dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Frank Hoogerbeets ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı.

Frank Hoogerbeets, iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çekmişti.

Hollandalı deprem araştırmacısının tahmini yine tutmuş ve 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bu tahminlerin ardından Frank Hoogerbeets, 7 ve 9 Mart arasında 6 ila 7 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem beklediğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ TAHMİNLERİ İSE ŞÖYLEYDİ:

Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Frank Hoogerbeets ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı.

Frank Hoogerbeets, iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çekmişti.

Hollandalı deprem araştırmacısının tahmini yine tutmuş ve 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bu tahminlerin ardından Frank Hoogerbeets, 7 ve 9 Mart arasında 6 ila 7 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem beklediğini duyurmuştu.

10 Mart günü Fiji'de Tonga ve Fiji'yi etkileyen 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Ayrıca ABD'nin Hawaii Adası'nda yer alan Kilauea Yanardağı civarında 13 Mart günü 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve yanardağın tekrar yüksek faaliyete geçeceği endişeleri artmıştı.

Hoogerbeets tekrar 6 ila 7 büyüklüğünde yıkılı bir deprem için uyarıda bulundu.

Hoogerbeets'in internet sitesinde paylaştığı bilgi ve videolara göre 13 ila 17 Mart arası yaşanacak olan çeşitli gezegen dizilimleri sebebiyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden çok daha faal olacak.

Ekvador'da meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem için Hoogerbeets, "19 ile 21 Şubat arasında gezegenler arasında çok kritik bir geometri vardı. Ben de 21 Şubat'ta büyük bir deprem olacağını tahmin ettim."

"21 Şubat'ta benim öngördüğümden biraz daha geç, Ekvador'da 7.5-7.7 arasında deprem meydana geldi." demişti.



Türkiye'yi uyarmıştı! Deprem için tarih verdi